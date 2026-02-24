Warren Madrigal acaba de debutar y ya hizo historia en la MLS

El futbolista costarricense Warren Madrigal vivió un debut de ensueño en la MLS este 21 de febrero, al participar con un gol y dos asistencias en la victoria 4-1 del Nashville SC ante New England. El club destacó su actuación con el mensaje: “Reviviendo el debut récord de Warren”.

El delantero, que salió del Deportivo Saprissa para dar el salto al fútbol estadounidense, no tardó en dejar huella en su primer partido oficial en la liga.

Warren Madrigal celebró su primera anotación con el Nashville de la MLS. (Nashville FC/Nashville)

Un estreno que ya es histórico

En la imagen compartida por el Nashville SC se resalta: “Best MLS debut in club history”, lo que traduce como “El mejor debut en la historia del club en la MLS”. Además, se detallan sus números: 1 gol y 2 asistencias.

El gráfico también identifica al jugador como el número 41, delantero de Costa Rica, y pone en grande su nombre: Warren Madrigal.

El enfoque del club fue claro: el costarricense no solo debutó, sino que lo hizo estableciendo un registro destacado para la franquicia. La frase “Reviviendo el debut récord de Warren” refuerza la magnitud de su presentación.

Con apenas su primer partido en la liga, Madrigal ya empieza a escribir su propia historia en el fútbol estadounidense, consolidando un arranque que ilusiona tanto a la afición del Nashville como a los seguidores ticos.

Nota realizada con ayuda de IA