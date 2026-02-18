El racismo ensucia de nuevo el fútbol con las acusaciones de Vinícius a Prestianni

¿Llamó “mono” Gianluca Prestianni a Vinícius? Sin importar la respuesta, el racismo volvió a ensuciar el deporte: el astro brasileño acusó al futbolista argentino, que negó sus palabras -expresadas mientras se tapaba con la camiseta-, el martes durante el Benfica-Real Madrid de la Champions League.

El incidente ocurrió tras el gol de Vinícius que le dio la victoria al equipo español 1-0 en el Estadio da Luz de Lisboa.

Después de una celebración con bailes, gestos a la afición y cruces de palabras con jugadores del Benfica, el atacante brasileño corrió hacia el árbitro François Letexier alegando haber sido llamado “mono” por Prestianni.

En el Real Madrid acusan al argentino Gianluca Prestianni (25) por lanzarle insultos racistas a Vinicius Junior. Foto: AFP. (PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)

La UEFA anunció la apertura de una investigación por las “acusaciones de comportamientos discriminatorios” precisando que “se ha nombrado a un inspector especializado en ética y cuestiones disciplinarias para investigar las acusaciones”.

“No hay absolutamente ningún lugar para el racismo en nuestro deporte ni en la sociedad; necesitamos que todas las partes interesadas pertinentes tomen medidas y exijan cuentas a los responsables”, añadió el presidente de la FIFA Gianni Infantino en Instagram.

“Cinco veces eres un mono”

Después de la denuncia de Vinícius, el árbitro François Letexier activó el protocolo antirracismo y detuvo el encuentro durante varios minutos.

La transmisión televisiva mostraba a Prestianni tapándose la boca con su camiseta y pronunciando unas palabras en el momento del incidente.

Vinicius Junior se quejó con el técnico del Benfica José Mourinho. Foto: AFP. (FILIPE AMORIM/AFP)

Llamó la atención la reacción de Kylian Mbappé, que le gritó en la cara en repetidas ocasiones “¡Eres un p... racista!”

En la zona mixta, el delantero francés reiteró la denuncia: “Lo que he visto es muy claro, el número 25 ha dicho cinco veces a Vini que es un mono. Un jugador así no merece jugar más la Champions”.

Horas después el Benfica respaldó a su futbolista.

“Como demuestran las imágenes, dada la distancia, los jugadores del Real Madrid no pueden haber oído lo que dicen que oyeron”, escribió el club en sus redes y en otra publicación, el Benfica acompañó una foto de Prestianni con la leyenda “Juntos a tu lado”.

“Acusar de algo tan grave no está bien”

Prestianni tomó la palabra horas después, en la madrugada europea, en una publicación de Instagram.

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid reclamó por los supuestos insultos racistas. Foto: AFP. (FILIPE AMORIM/AFP)

“Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinícius Júnior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado”, escribió.

“Jamás fui racista con nadie y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid”, aseguró el jugador de 20 años.

“Es un crimen”

Vinícius no habló en la zona mixta del Estadio de la Luz, pero se manifestó también en redes: “Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camisa en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero cuentan con la protección de otros que, teóricamente, tienen la obligación de castigarlos”.

Grandes figuras del fútbol como Thierry Henry, Clarence Seedorf o Wesley Sneijder salieron en defensa del brasileño.

La Confederación Brasileña de Fútbol emitió un comunicado en sus redes sociales enfatizando en que “el racismo es un crimen”, y le envió a su jugador un mensaje de solidaridad.