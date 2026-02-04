Novia de Vinicius habla sin filtros sobre su relación y genera polémica

La influencer y empresaria Virginia Fonseca hizo una fuerte declaración íntima sobre su relación con el jugador del Real Madrid, Vinicius Jr.

Según relató, la rutina del jugador es rígida en horarios, descanso, alimentación, tratamientos médicos y hasta en los productos de uso cotidiano, todo con el objetivo de evitar cualquier riesgo para su carrera.

El miedo al dopaje fuera del campo

Uno de los momentos más impactantes de su testimonio fue cuando explicó que incluso los productos íntimos que ella utiliza pueden representar un riesgo para el deportista.

“En el momento en que me dijeron eso, empecé a temblar. Dije: ‘¡Dios mío! ¿Será que usé algo que no podía? Lo juro, empecé a temblar.

Victoria Fonseca no tuvo problema en revelar detalles de su relación con Vinicius. (Victoria Fonseca /Instagram)

“Me dijo: incluso, Virginia, todo lo que vayas a ponerte tienes que decírmelo antes. Por ejemplo, si fui al ginecólogo y tengo que usar alguna pomada, tengo que pasar por su fisioterapeuta, porque tal vez pueda dar positivo en el dopaje”, explicó.

Una vigilancia permanente

La razón de estas medidas es que ciertas sustancias pueden transferirse por contacto con la piel y provocar un resultado positivo en un control.

Por ello, cualquier producto que ella vaya a utilizar debe ser consultado previamente con el preparador físico del jugador, una situación que refleja el nivel de presión constante que rodea al futbolista, incluso fuera del terreno de juego.

Alimentación y sacrificios personales

Fonseca también reveló que Vinicius cuida estrictamente su alimentación, prefiere comer en casa y no consume alcohol, hábitos que forman parte de una vida enfocada exclusivamente en el rendimiento, incluso cuando se trata de su relación sentimental.