Apuñalan al actor Osvaldo Silva en violento asalto: esto se sabe de su estado de salud

El actor de telenovelas Osvaldo Silva fue apuñalado tras resistirse a un asalto ocurrido en Santiago de Chile.

El ataque se registró el lunes 2 de febrero, cuando el intérprete regresaba a su vivienda junto a su esposa, la actriz Cecilia Cucurella, después de asistir a un evento.

Asalto en una gasolinera

De acuerdo con reportes de la prensa internacional, la pareja se detuvo en una gasolinera, donde fueron interceptados por un grupo de jóvenes. Durante el intento de robo, el actor habría forcejeado con uno de los delincuentes.

El actor de 76 años intentó resistirse al asalto. (ADN Radio/Captura)

El agresor lo apuñaló en los brazos y una pierna con el fin de obligarlo a entregar el vehículo, lo que finalmente se concretó. Tras el ataque, Osvaldo fue trasladado a un centro médico, donde recibió atención y posteriormente fue dado de alta.

Trayectoria artística

El actor es recordado por su participación en producciones como Bellas y audaces, Las dos caras del amor, A la sombra del ángel y El milagro de vivir, entre otras destacadas telenovelas.