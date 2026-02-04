¿Lewis Hamilton y Kim Kardashian juntos? Encuentros secretos en Europa desatan rumores de romance

Lewis Hamilton y Kim Kardashian fueron vistos en encuentros privados en Europa y los rumores no tardaron en explotar. (GREG BAKER/AFP)

Si algo le faltaba a Lewis Hamilton en su primera temporada con Ferrari en 2026 era convertirse también en protagonista fuera de las pistas. En las últimas horas, el nombre del heptacampeón del mundo ha estado en boca de todos, pero no precisamente por una carrera, sino por supuestos encuentros privados con Kim Kardashian.

Ni Hamilton ni Kardashian han confirmado la naturaleza de su relación. (Lewis Hamilton/Lewis Hamilton)

Aunque no es la primera vez que coinciden, pues se conocen desde hace años por amistades en común del mundo del espectáculo, esta vez los rumores tomaron fuerza por la forma en que se dieron las reuniones.

LEA MÁS: Lussania Víquez se somete a famoso tratamiento estético a lo Kim Kardashian

Según La Revista Turbo, el primer punto del encuentro fue en el Reino Unido. Medios internacionales señalaron que Kim viajó desde Los Ángeles en su jet privado para reunirse con el piloto en un exclusivo club en los Cotswolds. La empresaria habría llegado con un fuerte dispositivo de seguridad y varias maletas, mientras que Hamilton arribó en helicóptero desde Londres.

Según los reportes, ambos habrían disfrutado de espacios privados dentro del lugar, incluyendo zonas de spa y una cena sin acceso al público. Todo se habría manejado con extrema discreción.

LEA MÁS: Kim Kardashian vs la NASA: ¿por qué la agencia espacial respondió un comentario de la famosa?

Esta misma revista detalló que días después, fueron vistos en París, y aunque salieron del hotel por accesos distintos y en horarios diferentes, testigos aseguran que utilizaron los mismos vehículos, lo que volvió a encender las especulaciones.

Lo que más llama la atención es que, a diferencia de otras ocasiones, esta vez no se trataba de un evento público, una gala benéfica o una actividad de moda. Todo apunta a una agenda personal.

En el pasado, Hamilton ha sido relacionado con figuras como Nicole Scherzinger, Rihanna, Shakira y otras celebridades, aunque pocas relaciones se hicieron oficiales. Ahora, en plena temporada con Ferrari y buscando su octavo título mundial, su nombre vuelve a sonar por motivos sentimentales.

Por su parte, Kardashian mantiene una agenda empresarial y mediática intensa. La gran pregunta es si se trata de una nueva pareja poderosa del entretenimiento y el deporte o simplemente de coincidencias que el mundo no dejó pasar.

Por ahora, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido los rumores.