Lussania Víquez se somete a famoso tratamiento estético a lo Kim Kardashian

La querida presentadora Lussania Víquez inició un tratamiento estético que es muy conocido por ser uno de los predilectos de la celebridad estadounidense Kim Kardashian.

Víquez contó este jueves que decidió someterse a este procedimiento en la parte baja del abdomen, con el objetivo de mejorar una situación que arrastra desde que fue mamá, hace casi tres años.

Lussania Víquez contó este jueves sobre el tratamiento estético al que se sometió. Fotografía: Instagram Lussania Víquez. (Instagram/Instagram)

La pancita que no se quita ni con ejercicio

La locutora de Bésame explicó que, tras su embarazo, quedó con una zona que le ha resultado difícil de tratar, incluso haciendo ejercicio.

“Les había contado que estaba en un tratamiento para la pancita porque después de mi embarazo quedó una parte muy flácida y una pancita baja ahí que es muy incómoda y que no se quita con el ejercicio, entonces me están poniendo unas ondas”, dijo Lussania.

Se mostró en plena camilla durante el procedimiento

La también maestra de ceremonias, oficio al que se dedica luego de su despido de Repretel, se dejó ver en la camilla de la clínica mientras le realizaban el tratamiento y aprovechó para pedirle a la doctora que explicara en qué consistía.

Esto se hace Lussania Víquez para verse más guapa

El famoso procedimiento que se hace Kim Kardashian

La especialista detalló que el equipo utilizado es uno de los más populares entre celebridades internacionales.

“Esta máquina se llama Onda Pro; de hecho, es famosísima porque Kim Kardashian se la pasa haciendo casi que todos los meses. Se puede hacer en cualquier parte del cuerpo y nos va a ayudar a eliminar la grasa y también a tonificar”, explicó la profesional que atendió a Víquez.

La doctora agregó que el tratamiento se ajusta según la necesidad de cada paciente, ya sea para reducir grasa o para tensar la piel.

Otro tratamiento que ya le dejó resultados

Además, Lussania contó que hace unas semanas se sometió a otro procedimiento estético llamado Pultec, el cual está basado en tecnología de pulsaciones.

Aunque no detalló exactamente para qué zona fue este tratamiento, sí aseguró que ya está notando los resultados, lo que la tiene muy satisfecha.

