Lussania Víquez celebra 9 años de casada con poderoso y revelador mensaje

Lussania Víquez y su esposo, el doctor Jorge Sáenz, viven un momento de mucha felicidad este 3 de diciembre, pues están celebrando nueve años de casados.

Víquez festejó la fecha con un poderoso y revelador mensaje que publicó en sus redes, en el que agradeció a Dios por el hombre que le tocó y destacó algunas virtudes de su marido.

LEA MÁS: Lussania Víquez se desahoga sobre su pasado como modelo y del comentario que la indignó: “¿Qué le pasa a ese tipejo?"

Lussania Víquez y Jorge Sáenz en el día de su boda, el 3 de diciembre del 2016. Fotografía: Instagram Lussania Víquez. (Instagram/Instagram)

Un mensaje cargado de gratitud y fe

“Hoy (3 de diciembre) estamos cumpliendo nueve años de caminar juntos, y mi corazón solo puede dar gracias…”, inició la locutora de Bésame su mensaje de aniversario.

“Gracias por este matrimonio que ha sido un regalo lleno de retos, crecimiento, risas, lágrimas y amor real. Gracias por un esposo que honra a su familia, que cree en Dios y que ama con una ternura que sostiene”, continuó Lu.

La colocha reconoció que el amor entre ellos no es perfecto, pero que Dios ha sido su fortaleza para mantenerse juntos incluso en los momentos más difíciles que les ha tocado vivir.

Lussania Víquez compartió románticas fotos junto a su marido, el doctor Jorge Sáenz. Fotografía: Instagram Lussania Víquez. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Natalia Monge se sincera sobre su relación actual con Lussania Víquez

“Nuestro amor no es perfecto, pero Dios sí. Y Él ha sido quien nos ha mantenido unidos aún en los días en que no sabíamos cómo seguir. Que vengan muchos años más tomados de su mano”, terminó.

Un matrimonio lleno de recuerdos y bendiciones

Lu acompañó su posteo con hermosas fotos, entre las que hay imágenes del día de la boda y de otros momentos que han compartido juntos en Costa Rica y fuera del país.

Lucy y Jorge llegan a sus bodas de arcilla más felices y realizados que nunca, pues uno de los sueños más grandes que tenían lo viven desde hace poquito más de dos años: ser papás.

Lussania Víquez y Jorge Sáenz no dejaron dudas de lo mucho que han disfrutado la vida juntos. Fotografía: Instagram Lussania Víquez. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Repretel reforzó su equipo del Festival de la Luz tras renuncia de Ítalo Marenco y despido de Lussania Víquez

A los esposos, desde La Teja, les deseamos mucho amor y felicidad.