Lussania Víquez se desahoga sobre su pasado como modelo y del comentario que la indignó: “¿Qué le pasa a ese tipejo?"

La locutora Lussania Víquez abrió su corazón este sábado y habló de una experiencia muy dura de su pasado, cuando trabajaba como modelo, y del horrible comentario que un promotor le hizo y que la llenó de enojo.

En un reel de Instagram, Lu comentó que estas situaciones fueron parte de las “patadas” que la vida le ha tirado, pero que la terminaron impulsando a convertirse en la mujer que es hoy.

“Esas patadas me han hecho volar”, dijo Lussania antes de recordar la experiencia que la hizo explotar de rabia.

Lussania Víquez habla de tres "patadones" que le ha dado la vida

El comentario que la indignó cuando tenía 18 años

“Hace muchísimos años, tenía como 18 o 19 años, trabajaba como modelo y recuerdo que se me acercó un manager y me dijo que tenía que ponerme mucho las pilas siempre con mi cuerpo: con el gimnasio, con el cabello, con esto y lo otro, porque yo dependía de mi cuerpo para lograr todo”, relató Víquez, quien recientemente celebró sus 40 años.

La comunicadora aseguró que esas palabras la dejaron totalmente indignada, pues en ese entonces modelaba únicamente para poder pagar su carrera universitaria.

“Me acuerdo que eso me generó un enojo que no puedo explicarles. Tragué grueso, respiré profundo, conté hasta mil y dije: ‘¿qué le pasa a este tipejo?’”, recordó.

Lussania Víquez es una de las figuras del medio del entretrenimiento costarricense más queridas. (redes/Instagram)

Una patada que la transformó

Aquella situación terminó convirtiéndose en un punto de quiebre para ella.

“Ese fue uno de los patadones transformadores que me dieron en mi vida porque tenía clarísimo que yo no era un cuerpo. Trabajaba como modelo para pagarme los estudios, pero no era un cuerpo nada más, era más que eso”, afirmó.

Otra dura experiencia durante su lucha contra el cáncer

Víquez también mencionó otro golpe de la vida: cuando terminó con un exnovio mientras luchaba contra el cáncer y, pocos días después, él ya tenía una nueva pareja.

“Terminamos como un lunes y ya el viernes tenía una nueva novia que tenía cabello, uñas, pestañas, cejas…, todo lo que yo no tenía, y eso lejos de entristecerme fue una patada transformadora que me hizo una mejor versión de mí misma”, comentó.

Su despido de Repretel también fue un golpe fuerte

La locutora recordó además su sorpresivo despido de Repretel, una noticia que recibió de un momento a otro y que sintió como “un balde de agua fría”.

“Pero esas patadas nos impulsan a volar más lejos. No le tengamos miedo a esas patadas”, concluyó en su reflexión sabatina.