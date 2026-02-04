Histórica rivalidad del reguetón da giro inesperado tras mensaje de Don Omar a Daddy Yankee

Don Omar sorprendió al dedicarle un mensaje público a Daddy Yankee por su cumpleaños número 50. (PATRICK T. FALLON/AFP)

Lo que por años fue una de las rivalidades más fuertes del reguetón hoy parece tomar otro rumbo. Daddy Yankee llegó a los 50 años y recibió un mensaje que pocos esperaban: una felicitación pública de Don Omar.

El intérprete de Danza Kuduro utilizó su cuenta oficial de Instagram, para dedicarle palabras de respeto a quien fue su mayor competidor en la música urbana. El gesto sorprendió porque durante años ambos protagonizaron tensiones, indirectas y una competencia constante por el liderazgo del género.

En 2015, una gira conjunta terminó en polémica y marcó el punto más tenso entre ambos artistas. (Don Omar /Don Omar)

“Te celebro por lo que diste, por lo que cambiaste y por lo que hoy proteges. Que los 50 te encuentren así, caminando firme, en paz y completo. Feliz cumpleaños, Raymond”, escribió Don Omar, utilizando el nombre real de Daddy Yankee.

El mensaje no pasó desapercibido. En redes sociales muchos seguidores hablaron de una reconciliación simbólica y destacaron la madurez de ambos artistas.

La relación entre los llamados “Reyes del reguetón” tuvo momentos de colaboración, pero también episodios complicados. Uno de los puntos más tensos ocurrió en 2015, cuando una gira conjunta terminó abruptamente en medio de señalamientos y cancelaciones que profundizaron la distancia entre ellos.

Ahora el contexto es distinto ya que Daddy Yankee atraviesa una etapa de cambios personales tras anunciar su retiro de los escenarios, mientras Don Omar también ha reflexionado sobre su trayectoria. Ese cruce de caminos le dio más peso al mensaje.

Por su parte, el creador de Gasolina compartió un video y una publicación en Instagram en la que agradeció el cariño recibido y habló de lo que significa llegar a medio siglo de vida este 3 de febrero.

“La vida no te forma en la comodidad, te forma en el proceso”, expresó, al tiempo que resaltó la importancia de su fe y el aprendizaje acumulado con los años.

Daddy Yankee aseguró que se siente pleno y agradecido por la salud, la experiencia y el crecimiento personal que ha vivido.

El intercambio público dejó claro que, más allá de la competencia que marcó una era del reguetón, hoy el tono es diferente. Para muchos seguidores, el mensaje de Don Omar no solo celebró un cumpleaños, sino que también cerró un capítulo histórico dentro de la música urbana.