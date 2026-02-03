Sale a la luz video donde Julián Figueroa denuncia ser presunta víctima de violencia antes de su repentina muerte

A pocos meses de cumplirse tres años de la repentina muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, salió a la luz un fuerte video en el que el cantante se grabó denunciando que era víctima de violencia dentro de su relación con su entonces esposa, Imelda Tuñón.

Videos grabados por el propio Julián

Julián Figueroa se grabó denunciando presunta violencia antes de su fallecimiento.

En uno de los videos, Julián aparece grabando a Imelda dentro de un baño, mientras ella se golpea la cabeza contra el suelo. Durante la grabación, el cantante advierte que está documentando la situación como prueba.

“Te tengo grabada, si me atacas te tengo grabada, vas a la cárcel”, se escucha decir a Figueroa, mientras Tuñón, vestida con una bata, le pide que se retire del lugar y cierra la puerta entre insultos.

Segundos después, Julián vuelve a ingresar al baño y afirma que ella se provocó las lesiones, mientras continúa grabando con su teléfono celular.

“Como hombre también tengo derechos”

En un segundo video, Julián muestra una lesión en uno de sus dedos y asegura que fue mordido por su esposa. En ese momento, afirma que comenzará a documentar todas las agresiones que, según él, sufría.

“De ahora en adelante voy a documentar todas las agresiones que me hagan… quiero dejar claro que estoy siendo agredido y que como hombre también tengo derechos”, expresó.

De acuerdo con la información, los videos habrían sido enviados por el propio Julián a un amigo cercano, como parte de las pruebas que reunía contra Tuñón.

Comentario familiar genera impacto

En los comentarios de los videos difundidos en redes sociales, llamó la atención el mensaje de la Dra. Viviana García, psicóloga, quien aseguró ser prima de Julián Figueroa. La especialista escribió un mensaje.

“Primo de mi corazón, ya está saliendo la verdad a la luz y veremos la justicia en toda esta situación. Confiamos en Dios que así será”, escribió.

El comentario toma relevancia ya que Maribel Guardia sigue a García en redes sociales, lo que refuerza la atención sobre el mensaje y su vínculo familiar con el fallecido cantante.

Relación marcada por conflictos

Los videos muestran fuertes discusiones con su entonces esposa Imelda Tuñón.

Julián Figueroa e Imelda Tuñón iniciaron su relación en 2013 y, según versiones cercanas, mantuvieron una convivencia marcada por altas y bajas. En días recientes, Tuñón también aseguró públicamente que ella fue víctima de violencia por parte del cantante.

Tras la muerte de Julián, se desató un conflicto familiar relacionado con la custodia de su hijo José Julián, situación que llevó a Maribel Guardia a tomar acciones legales para proteger al menor, alegando problemas de adicciones por parte de la madre.

La difusión de estos videos volvió a generar opiniones divididas en redes sociales y reavivó una historia personal que continúa bajo el escrutinio público.

Nota realizada con ayuda de IA