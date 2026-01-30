Teleguía Farándula

Esposo de Maribel Guardia hizo una inesperada revelación sobre Julián Figueroa e Imelda Garza

A casi tres años de la muerte de Julián Figueroa, el esposo de Maribel Guardia confirmó que el cantante ya no vivía con su esposa y que ella había iniciado trámites de divorcio

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín y El Universal / México / GDA

Julián Figueroa, único hijo de la actriz y cantante Maribel Guardia, ya se encontraba separado de su esposa Imelda Garza desde casi un año antes de su fallecimiento, según confirmó Marco Chacón, esposo de Guardia y albacea de la herencia del cantante.

LEA MÁS: Explota la tensión en reality: Maribel Guardia provoca fuerte cruce entre Alina Lozano y Jim Velázquez

Vivían separados dentro de la misma casa

Maribel Guardia con su hijo Julián, su nieto José Julián y su exnuera Imelda Garza.
Maribel Guardia (Archivo/Archivo)

Las declaraciones fueron realizadas por Chacón en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde explicó que, al momento de la muerte de Julián Figueroa, la pareja ya no compartía habitación. De acuerdo con su testimonio, el joven cantante dormía en el cuarto de visitas, mismo lugar donde ocurrió su fallecimiento.

Ella lo sacó de su habitación y lo mandó a vivir al cuarto de invitados de la casa, donde ya tenía prácticamente un año de vivir separado de ella”, señaló Chacón ante medios de comunicación, acompañado por Maribel Guardia.

Imelda habría buscado el divorcio

El albacea indicó que Imelda Garza había iniciado gestiones para divorciarse de Julián Figueroa, incluso contactando a un abogado para comenzar el proceso legal. Además, aseguró que ella solicitó quedarse con el Rancho Las Palomas, propiedad que Joan Sebastian heredó directamente a su hijo Julián.

LEA MÁS: Exnuera de Maribel Guardia arremete de nuevo contra la actriz a un año del pleito que las llevó a tribunales

Sobre los motivos que llevaron a la ruptura, Chacón evitó dar detalles y afirmó que se trataba de asuntos personales. “No puedo decirlo, ellos tenían temas, no me corresponde ventilarlos”, expresó.

Chacón reiteró su disposición para que un juez determine una pensión para José Julián, hijo de Julián Figueroa e Imelda Garza, a quien dijo querer y cuidar como a un hijo propio.

Por su parte, Maribel Guardia aclaró que los 22 mil pesos (631 mil colones) que Imelda afirmó haber dejado de recibir correspondían al pago de la renta de un departamento que ella misma proporcionó a su hijo. Señaló que el inmueble no estaba a nombre de Julián y que el apoyo era una ayuda directa que decidió suspenderse tras el conflicto por la custodia de su nieto.

Fotografía de Imelda Garza acompañada por Maribel Guardia.
Imelda Garza terminó en pleito con Maribel Guardia y Marco Chacón (Archivo/Archivo)

Nota realizada con ayuda de IA

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Maribel GuardiaImelda GarzaJulián FigueroaMarco ChacónNotas IALTNotas IALTH
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.