Esposo de Maribel Guardia hizo una inesperada revelación sobre Julián Figueroa e Imelda Garza

Julián Figueroa, único hijo de la actriz y cantante Maribel Guardia, ya se encontraba separado de su esposa Imelda Garza desde casi un año antes de su fallecimiento, según confirmó Marco Chacón, esposo de Guardia y albacea de la herencia del cantante.

LEA MÁS: Explota la tensión en reality: Maribel Guardia provoca fuerte cruce entre Alina Lozano y Jim Velázquez

Vivían separados dentro de la misma casa

Maribel Guardia (Archivo/Archivo)

Las declaraciones fueron realizadas por Chacón en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde explicó que, al momento de la muerte de Julián Figueroa, la pareja ya no compartía habitación. De acuerdo con su testimonio, el joven cantante dormía en el cuarto de visitas, mismo lugar donde ocurrió su fallecimiento.

“Ella lo sacó de su habitación y lo mandó a vivir al cuarto de invitados de la casa, donde ya tenía prácticamente un año de vivir separado de ella”, señaló Chacón ante medios de comunicación, acompañado por Maribel Guardia.

Imelda habría buscado el divorcio

El albacea indicó que Imelda Garza había iniciado gestiones para divorciarse de Julián Figueroa, incluso contactando a un abogado para comenzar el proceso legal. Además, aseguró que ella solicitó quedarse con el Rancho Las Palomas, propiedad que Joan Sebastian heredó directamente a su hijo Julián.

LEA MÁS: Exnuera de Maribel Guardia arremete de nuevo contra la actriz a un año del pleito que las llevó a tribunales

Sobre los motivos que llevaron a la ruptura, Chacón evitó dar detalles y afirmó que se trataba de asuntos personales. “No puedo decirlo, ellos tenían temas, no me corresponde ventilarlos”, expresó.

Chacón reiteró su disposición para que un juez determine una pensión para José Julián, hijo de Julián Figueroa e Imelda Garza, a quien dijo querer y cuidar como a un hijo propio.

Por su parte, Maribel Guardia aclaró que los 22 mil pesos (631 mil colones) que Imelda afirmó haber dejado de recibir correspondían al pago de la renta de un departamento que ella misma proporcionó a su hijo. Señaló que el inmueble no estaba a nombre de Julián y que el apoyo era una ayuda directa que decidió suspenderse tras el conflicto por la custodia de su nieto.

Imelda Garza terminó en pleito con Maribel Guardia y Marco Chacón (Archivo/Archivo)

Nota realizada con ayuda de IA