¡Escándalo en Portugal! Vinicius silenció a Mourinho con un golazo y frenó el partido por insultos racistas

El Real Madrid pegó primero en la ida de los 16avos de final de la Champions League tras vencer 0-1 al Benfica en Portugal.

Los blancos tuvieron una etapa inicial sin mucha claridad y, tras un empate sin goles, acabó la primera mitad.

Vinicius Jr marcó el gol del triunfo del Madrid (ANGELOS TZORTZINIS/AFP)

Para el complemento, los merengues encontraron por intermedio de Vinicius un tremendo gol al minuto 50 con un disparo al ángulo que acabó con el cerrojo de los de José Mourinho.

Tras el gol, se vino un escándalo por el tema de racismo, ya que Vinicius acusó que se le estaban diciendo insultos de ese tipo, por lo que el encuentro se detuvo por varios minutos.

Después de reanudado el partido, el club local se fue con todo en la búsqueda de la igualdad, pero el muro de los de Álvaro Arbeloa fue demasiado y lograron llevarse la ventaja para la vuelta en España.

Otros resultados

Galatasaray goleó 5-2 a la Juve (Prensa Galatasaray/Prensa Galatasaray)

En el primer juego del día, la Juventus vivió un papelón en Turquía tras comerse una goleada de 5-2 contra Galatasaray que los dejó prácticamente eliminados.

Mónaco se puso en ventaja 2-0 sobre el actual monarca de Europa, el PSG, en un duelo de franceses, pero los de Luis Enrique sacaron la chapa de grandeza para remontar el compromiso y llevarse ventaja a París con un 2-3.

El Borussia Dortmund fue cotundente en la ida tras vencer 2-0 a l Atalanta y dejó encaminada la eliminatoria de Champions League.