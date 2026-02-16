Real Madrid nuevo líder de España tras sorpresiva y polémica derrota del Barcelona ante Girona

Sonríe el Real Madrid; el Barcelona cayó 2-1 ante el Girona, por lo que los de Álvaro Arbeloa son los nuevos punteros en España tras su victoria ante la Real Sociedad.

Durante el primer tiempo, Lamine Yamal se vistió de villano luego de desperdiciar un penal al cierre del primer tiempo en un lanzamiento que pegó en el poste.

Las cosas parecían ponerse a favor de los de Hansi Flick con un remate de cabeza de Pau Cubarsí con el que se pusieron 0-1 adelante a los 59 del compromiso.

El Barcelona perdió el liderato tras caer ante Girona (JOSEP LAGO/AFP)

Poco les duró la alegría a los barcelonistas cuando Thomas Lemar, tres minutos después, solo tuvo que empujar la esférica para igualar los cartones y poner al Real Madrid en la cima.

La gran polémica se vino en el segundo tanto del Girona, porque previamente hubo un majonazo sobre Jules Koundé que le permitió a los locales, por intermedio de Fran Beltrán, a los 87 minutos, marcar el gol de la victoria.

La jugada parecía que podía ser revisada en el VAR; no obstante, no llamaron al colegiado al monitor y el gol fue dado por correcto pese a las quejas azulgranas.

El Girona terminó el partido con 10 hombres tras una roja en el último minuto, pero el resultado no se movió y el Real Madrid es el nuevo puntero con 60 unidades, mientras que los de Hansi Flick se quedan con 58.

Los culés se preparan para el fin de semana recibir al Levante, mientras que los de Arbeloa deben primero jugar por Champions ante el Benfica para luego visitar por liga al Osasuna el sábado.