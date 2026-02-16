Deportes

Real Madrid nuevo líder de España tras sorpresiva y polémica derrota del Barcelona ante Girona

Remontada del Girona sobre el Barcelona para darle el liderato al Real Madrid

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez

Sonríe el Real Madrid; el Barcelona cayó 2-1 ante el Girona, por lo que los de Álvaro Arbeloa son los nuevos punteros en España tras su victoria ante la Real Sociedad.

Durante el primer tiempo, Lamine Yamal se vistió de villano luego de desperdiciar un penal al cierre del primer tiempo en un lanzamiento que pegó en el poste.

Las cosas parecían ponerse a favor de los de Hansi Flick con un remate de cabeza de Pau Cubarsí con el que se pusieron 0-1 adelante a los 59 del compromiso.

Raphinha aplaude durante la victoria del Barcelona ante el Alavés por la Liga Española, en el Cam Nou.
El Barcelona perdió el liderato tras caer ante Girona (JOSEP LAGO/AFP)

Poco les duró la alegría a los barcelonistas cuando Thomas Lemar, tres minutos después, solo tuvo que empujar la esférica para igualar los cartones y poner al Real Madrid en la cima.

La gran polémica se vino en el segundo tanto del Girona, porque previamente hubo un majonazo sobre Jules Koundé que le permitió a los locales, por intermedio de Fran Beltrán, a los 87 minutos, marcar el gol de la victoria.

La jugada parecía que podía ser revisada en el VAR; no obstante, no llamaron al colegiado al monitor y el gol fue dado por correcto pese a las quejas azulgranas.

LEA MÁS: Cartaginés se prepara para enfrentar a Thomas Müller y esto dicen sus jugadores

El Girona terminó el partido con 10 hombres tras una roja en el último minuto, pero el resultado no se movió y el Real Madrid es el nuevo puntero con 60 unidades, mientras que los de Hansi Flick se quedan con 58.

Los culés se preparan para el fin de semana recibir al Levante, mientras que los de Arbeloa deben primero jugar por Champions ante el Benfica para luego visitar por liga al Osasuna el sábado.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
BarcelonaGironaEspaña
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.