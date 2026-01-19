Abucheado y abatido: Vinícius Jr. toca fondo antes de la visita del Mónaco

De acariciar el Balón de Oro hace dos años a recibir una sonora pitada en el Bernabéu el sábado: Vinícius Jr., pendiente de renovar, plasma la crisis que vive el Real Madrid antes de recibir al Mónaco en Liga de Campeones.

En el triunfo del sábado ante el Levante (2-0), en la grada se escuchó un estruendoso abucheo y una pañolada contra varios jugadores.

El principal señalado fue el brasileño. Y a Vinícius Jr. se le vio afectado después del triple trauma asestado en 72 horas: La derrota en la final de la Supercopa ante el Barcelona (3-2), que supuso el reemplazo de Xabi Alonso por Álvaro Arbeloa como técnico, y la eliminación de la Copa del Rey ante un segunda como el Albacete (3-2).

El delantero Vinicius Jr. no la pasa bien con la afición del Real Madrid. Foto: AFP. (ANDER GILLENEA/AFP)

El sábado, antes del inicio del partido, unas imágenes mostraron al delantero dentro del túnel, sentado en unos escalones, apesadumbrado al oír la enorme pitada tras proclamar su nombre por megafonía cuando se anunciaban los titulares.

Cubriéndose la cara con las manos, Kylian Mbappé intentó consolarle, así como Antonio Pintus, el nuevo preparador físico.

Señalado por la salida de Alonso

Vinícius, quien lleva casi dos años lejos de la forma que casi lo encumbra al Balón de Oro tras ganar la Liga de Campeones en el 2024, ha sido señalado como uno de los principales responsables del despido de Alonso, desde que le montó un escándalo por ser sustituido en el clásico que su equipo ganó en octubre.

Álvaro Arbeloa debutará en Champions League, como técnico del Real Madrid. Foto: AFP. (OSCAR DEL POZO/AFP)

En medio de este ambiente de distanciamiento entre el jugador y los aficionados, el club está negociando la renovación de su contrato, que expira en el 2027.

Pese a recaer la furia de todo el Bernabéu sobre Vinícius, el futbolista no se dirigió en ningún momento a la tribuna y se dedicó a contribuir a la victoria de su equipo ante el Levante.