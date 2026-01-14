Sorpresa mundial: Papelón del Real Madrid en el debut de Álvaro Arbeloa

Sorpresa mundial: tras el despido de Xabi Alonso, el Real Madrid fue eliminado en el debut de Álvaro Arbeloa por la Copa del Rey tras caer 3-2 ante el Albacete.

El lunes se dio la noticia del despido de Alonso tras perder la final ante el Barcelona por la Supercopa, y a pocos días los blancos se llevan un golpazo enorme e histórico ante un club de segunda división que los deja fuera.

El Real Madrid quedó fuera de la Copa del Rey tras caer ante el Albacete de la segunda división (JOSE JORDAN/AFP)

Javi Villar puso las cosas cuesta arriba para los blancos al 42, con el 1-0 para los locales; sin embargo, Franco Mastantuono a los pocos instantes logró anotar y así los de Arbeloa lograron irse al descanso con el empate.

Los de segunda división de nuevo se pusieron arriba al 82 con Jefte Betancor, y las alarmas saltaban, pero Gonzalo García al 90+1 le estaba salvando los muebles a los merengues.

Cuando todo parecía que se iba al tiempo extra, el mismo Betancor, en la última jugada del encuentro, pudo sentenciar el tercero y provocar una derrota histórica y ridícula del Real Madrid de Arbeloa en su debut, lo que deja más que claro que no era Xabi Alonso el problema.