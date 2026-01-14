Sorpresa mundial: Papelón del Real Madrid en el debut de Álvaro Arbeloa

Sorpresa mundial: tras el despido de Xabi Alonso, el Real Madrid fue eliminado en el debut de Álvaro Arbeloa por la Copa del Rey tras caer 3-2 ante el Albacete.
El lunes se dio la noticia del despido de Alonso tras perder la final ante el Barcelona por la Supercopa, y a pocos días los blancos se llevan un golpazo enorme e histórico ante un club de segunda división que los deja fuera.
Javi Villar puso las cosas cuesta arriba para los blancos al 42, con el 1-0 para los locales; sin embargo, Franco Mastantuono a los pocos instantes logró anotar y así los de Arbeloa lograron irse al descanso con el empate.
Los de segunda división de nuevo se pusieron arriba al 82 con Jefte Betancor, y las alarmas saltaban, pero Gonzalo García al 90+1 le estaba salvando los muebles a los merengues.
Cuando todo parecía que se iba al tiempo extra, el mismo Betancor, en la última jugada del encuentro, pudo sentenciar el tercero y provocar una derrota histórica y ridícula del Real Madrid de Arbeloa en su debut, lo que deja más que claro que no era Xabi Alonso el problema.