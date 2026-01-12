Xabi Alonso despedido del Real Madrid tras derrota ante el Barcelona y ya anunciaron al sustituto

El Real Madrid despidió a Xabi Alonso tras la derrota 3-2 en la final de la Supercopa ante el Barcelona.

Los merengues sacaron un comunicado en el que dieron a conocer la noticia sobre la salida del entrenador español.

Pocos minutos después, anunciaron a otro exjugador merengue como su sustituro: Álvaro Arbeloa.

Real Madrid despidió a Xabi Alonso como entrenador (JAVIER SORIANO/AFP)

“El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo”.

“Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa”.

“Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas”, detallaron.

Alonso deja el cargo como entrenador blanco tras haber sido vapuleado en las semifinales del Mundial de Clubes 4-0 ante el PSG de Luis Enrique; sumar 45 unidades en la Liga de España, cuatro atrás del Barcelona, y dejar a los merengues en la sétima posición en la UEFA Champions League, perdiendo su último juego de dicha competencia ante el Manchester City 2-1 en el Santiago Bernabéu.

Álvaro Arbeloa es el nuevo técnico del Real Madrid

Álvaro Arbeloa es nuevo entrenador merengue, pero ahora sí del primer equipo, luego de su llegada al Madrid Castilla en junio del 2025.

Según el comunicado de los blancos sobre la llegada de Álvaro, el español ha desarrollado toda su carrera como técnico en el conjunto madrileño desde el 2020, dirigiendo el infantil A en la temporada 2020-2021, quedando campeón de Liga, el cadeta A en la 21-22 y al juvenil A desde el 2022 hasta el 2025.

Como técnico del juvenil A, consiguió el triplete en la 2022-2023 (Copa, Liga y Copa de Campeones) y la Liga en la campaña del 2024-2025.