Ronaldo Cisneros deja claro su deseo: “Me gustaría quedarme en Alajuelense”

Luego de su primer torneo en Alajuelense, Ronaldo Cisneros logró convencer a los aficionados manudos de que puede ser una pieza importante para la ofensiva eriza.

Ronaldo Cisneros respondió con goles y títulos

En el Apertura 2025, además de alzar el título con el León, marcó siete goles, mientras que en la Copa Centroamericana anotó dos, uno en la final del certamen.

Ronaldo Cisneros se ganó con goles a la afición de Alajuelense. (JOHN DURAN/John Durán)

El rendimiento mostrado, especialmente en el tramo final de la temporada, hace preguntarse a muchos sobre el futuro del atacante y cuánto tiempo más quedaría.

Contrato vigente y futuro por negociar

Ronaldo tiene contrato hasta junio del 2026, su permanencia para el torneo que arranca esta semana es un hecho, pero para el segundo semestre del año habrá que negociar.

Consultado sobre qué es lo quiere él, fue muy claro en que le gustaría quedarse bastante tiempo en la Liga, aunque sabe que no depende de él por completo.

“Dios quiera, siempre uno quiere tener estabilidad, si dependiera de mí, me gustaría quedarme”, dijo con sinceridad.

El peso de los títulos en su valoración

Cisneros tiene claro que los títulos tienen ese poder, hacen que todo mejore y que la gente valore más su trabajo, por eso era tan importante alzar la copa entre otras cosas.

"Obviamente, eso es lo que hacen los títulos. Si hubiera hecho la misma cantidad de goles y no hubiéramos sido campeones, de otra cosa tal vez estaríamos hablando, pero gracias a Dios estoy en un gran equipo, que en cualquier momento aparece cualquiera y nos da más confianza para jugar más sueltos, además que estamos muy bien dirigidos“, comentó.

Ronaldo Cisneros se terminó ganando el cariño de la gente en Alajuelense. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El contexto mexicano y la exigencia de ser campeón

La buena experiencia con Ronaldo Cisneros incluso hizo que se acepte más fácil la llegada de otro mexicano, como el atacante Ángel Zaldívar, quien ya tendría todo acordado para venir.

“Yo en México estuve en un club grande como Chivas, que te exige ganar todos los torneos, ser campeón, siempre hay mucha exigencia, luego pasé a Querétaro y por circunstancias los objetivos eran otros”.

“Tenía la motivación e ilusión de estar de nuevo en un club grande y cuando se dio la posibilidad de venir acá a la Liga, desde el primer momento dije que sí, venía muy motivado y sabiendo de la urgencia que era ser campeón”, añadió.