Asociación Deportiva de Moravia conmueve con mensaje tras la muerte de su jugadora

El pasado domingo 22 de febrero se confirmó el fallecimiento de Tatiana Moya Valverde, jugadora de la Asociación Deportiva Moravia, una noticia que provocó tristeza en el fútbol femenino y en el entorno deportivo.

La pérdida de la futbolista generó múltiples muestras de solidaridad y reflexión.

LEA MÁS: Rolando Fonseca sobre el VAR en el clásico: “Afecta mucho a Alajuelense”

La reflexión del club tras la pérdida

Este martes, el club compartió un mensaje dirigido a sus seguidores, enfocado en el valor humano.

Esta es la jugadora Tatiana Moya Valverde, quien falleció en un trágico accidente. (Facebook Carmelita/Facebook Carmelita)

“El fútbol nos enseña muchas cosas: disciplina, esfuerzo, compañerismo, sueños... pero hoy la vida nos deja una lección mucho más grande.

LEA MÁS: (Video) Allan Alemán imitó a Alejandro Bran y les tiró a jugadores de Alajuelense

“Ningún partido es más importante que las personas que lo juegan. Ningún marcador vale más que las vidas que comparten la cancha”, escribieron.

Más allá del resultado deportivo

El mensaje fue interpretado como una reflexión colectiva sobre la importancia de las personas dentro del deporte, recordando que el mensaje de la institución no se centra en la competencia, sino en la humanidad y el acompañamiento en momentos difíciles.

“Por eso, abracen a su gente, cuiden a quienes aman, digan lo que sienten y valoren cada momento. Porque al final, la vida es el partido más valioso que tenemos y cada minuto cuenta”, agregaron.

La despedida de Tatiana Moya Valverde deja una huella profunda y refuerza la importancia del valor de la vida, la solidaridad deportiva y el respeto dentro y fuera de la cancha.