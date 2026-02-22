Deportes

Fútbol nacional está de luto por la muerte de futbolista en un accidente

La joven futbolista perdió la vida en un accidente ocurrido el sábado

Por Yerlin Gómez Izaguirre

El fútbol nacional atraviesa un momento de profundo dolor por la muerte de Tatiana Moya Valverde, jugadora que formaba parte de la Asociación Deportiva Moravia.

La noticia fue confirmada este domingo por la institución deportiva, que informó que la joven perdió la vida luego de un trágico accidente automovilístico ocurrido este sábado.

Mensaje del club y despedida

Por medio de una publicación oficial, el club expresó su pesar por la pérdida de la futbolista y destacó su calidad humana y deportiva.

Tatiana Moya Valverde
Esta fue la imagen compartida por el club. (Asociación Deportiva Moravia/Instagram)

“Tati, fue más que una jugadora para nuestro equipo; fue una compañera, una amiga y una persona que siempre entregó su pasión, alegría y compromiso dentro y fuera de la cancha.

“Su partida deja un vacío inmenso en nuestra familia deportiva. Enviamos nuestras más sinceras condolencias y un abrazo solidario a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil”, mencionó la institución.

La Asociación Deportiva Moravia está de luto. Foto: Ilustrativa
La Asociación Deportiva Moravia está de luto. (Asociación Deportiva Moravia/Instagram)

Solidaridad y oraciones

Además del mensaje de despedida, el club manifestó que se mantiene unido en oración por la jugadora Fabi González, quien también se vio afectada en el accidente y se encuentra en proceso de recuperación.

Desde La Teja les enviamos nuestras oraciones y los mejores deseos para la pronta recuperación de Fabi González.

Luto en el fútbol Muerte de un familiar de futbolista 3 de diciembre del 2025 La Nación
Luto en el fútbol Muerte de un familiar de futbolista 3 de diciembre del 2025 La Nación (La Nación/La Nación)

De igual forma, extendemos un abrazo solidario y nuestras más sinceras condolencias a la familia de Tatiana Moya Valverde, así como a sus amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor.

Tatiana Moya ValverdeAccidente automovilísticoAsociación Deportiva Moravia
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

