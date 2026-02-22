Fútbol nacional está de luto por la muerte de futbolista en un accidente

El fútbol nacional atraviesa un momento de profundo dolor por la muerte de Tatiana Moya Valverde, jugadora que formaba parte de la Asociación Deportiva Moravia.

La noticia fue confirmada este domingo por la institución deportiva, que informó que la joven perdió la vida luego de un trágico accidente automovilístico ocurrido este sábado.

Mensaje del club y despedida

Por medio de una publicación oficial, el club expresó su pesar por la pérdida de la futbolista y destacó su calidad humana y deportiva.

Esta fue la imagen compartida por el club. (Asociación Deportiva Moravia/Instagram)

“Tati, fue más que una jugadora para nuestro equipo; fue una compañera, una amiga y una persona que siempre entregó su pasión, alegría y compromiso dentro y fuera de la cancha.

“Su partida deja un vacío inmenso en nuestra familia deportiva. Enviamos nuestras más sinceras condolencias y un abrazo solidario a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil”, mencionó la institución.

La Asociación Deportiva Moravia está de luto. (Asociación Deportiva Moravia/Instagram)

Solidaridad y oraciones

Además del mensaje de despedida, el club manifestó que se mantiene unido en oración por la jugadora Fabi González, quien también se vio afectada en el accidente y se encuentra en proceso de recuperación.

Desde La Teja les enviamos nuestras oraciones y los mejores deseos para la pronta recuperación de Fabi González.

De igual forma, extendemos un abrazo solidario y nuestras más sinceras condolencias a la familia de Tatiana Moya Valverde, así como a sus amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor.