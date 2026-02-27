Uno de los periodistas deportivos más reconocidos de Europa revive fallida propuesta de matrimonio de jugador tico, pero se la pela

Uno de los periodistas deportivos más reconocidos de Europa revivió la fallida propuesta de matrimonio que un jugador costarricense le hizo a su ahora exnovia.

Fabrizio Romano, experto en el tema de fichajes publicó el video que compartió el deportista Derrickson Quirós, quien juega en el Xelajú, el 15 de febrero pasado, cuando le propuso matrimonio a una joven llamada Wendy Nicole, en el estadio Mario Camposeco, en Xelajú.

El detalle es que Romano escribió que la loca historia se desarrolló en Brasil, cuando lo correcto es que todo pasó en Guatemala.

El jugador Derrickson Quirós ha sido noticia, por la fallida propuesta de matrimonio que hizo en Guatemala. Foto: captura de pantalla. (La Nación/Reproducción de Facebook)

Lo que contó Fabrizio Romano

Esto informó el periodista en su perfil de Facebook:

“Loca historia de Brasil sucedió la semana pasada:

“Domingo: Derrickson le propuso matrimonio a su novia tras el partido contra el Marquense. ¡Ella dijo que sí!

“Miércoles: anunció oficialmente, vía Instagram, que la relación había terminado”.

El periodista Fabrizio Romano revivió la fallida propuesta de matrimonio del costarricense Derrickson Quirós. Foto: archivo. (Facebook/Facebook)

El mensaje de Derrickson Quirós confirmando la ruptura

“Sí, es cierto que mi relación (compromiso) terminó. Fue una situación personal difícil, como cualquier ruptura, pero prefiero manejarla con respeto y madurez”.

“No voy a hablar mal de nadie ni entrar en detalles, porque fue una relación que en su momento fue importante para mí.