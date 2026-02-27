Deportes

Uno de los periodistas deportivos más reconocidos de Europa revive fallida propuesta de matrimonio de jugador tico, pero se la pela

Uno de los periodistas deportivos más reconocidos de Europa revivió la fallida propuesta de matrimonio que un jugador costarricense le hizo a su ahora exnovia

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

Uno de los periodistas deportivos más reconocidos de Europa revivió la fallida propuesta de matrimonio que un jugador costarricense le hizo a su ahora exnovia.

Fabrizio Romano, experto en el tema de fichajes publicó el video que compartió el deportista Derrickson Quirós, quien juega en el Xelajú, el 15 de febrero pasado, cuando le propuso matrimonio a una joven llamada Wendy Nicole, en el estadio Mario Camposeco, en Xelajú.

El detalle es que Romano escribió que la loca historia se desarrolló en Brasil, cuando lo correcto es que todo pasó en Guatemala.

LEA MÁS: Futbolista tico que se viralizó por pedirle matrimonio a su novia en estadio, rompió con ella tres días después

Derrickson Quirós Xelajú de Guatemala Compromiso de matrimonio 16 de febrero del 2026 Reproducción de Facebook
El jugador Derrickson Quirós ha sido noticia, por la fallida propuesta de matrimonio que hizo en Guatemala. Foto: captura de pantalla. (La Nación/Reproducción de Facebook)

Lo que contó Fabrizio Romano

Esto informó el periodista en su perfil de Facebook:

“Loca historia de Brasil sucedió la semana pasada:

“Domingo: Derrickson le propuso matrimonio a su novia tras el partido contra el Marquense. ¡Ella dijo que sí!

“Miércoles: anunció oficialmente, vía Instagram, que la relación había terminado”.

Fabrizio Romano, periodista
El periodista Fabrizio Romano revivió la fallida propuesta de matrimonio del costarricense Derrickson Quirós. Foto: archivo. (Facebook/Facebook)

El mensaje de Derrickson Quirós confirmando la ruptura

“Sí, es cierto que mi relación (compromiso) terminó. Fue una situación personal difícil, como cualquier ruptura, pero prefiero manejarla con respeto y madurez”.

“No voy a hablar mal de nadie ni entrar en detalles, porque fue una relación que en su momento fue importante para mí.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Derrickson QuirósFabrizio RomanoGuatemala
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.