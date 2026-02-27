¿Marcel Hernández o Mariano Torres? El “Tanque” Castro abre debate sobre el mejor extranjero en Costa Rica

El exdelantero Jorge Alejandro Castro se rindió a los pies del que considera, es el mejor extranjero en la historia del fútbol local.

El “Tanque” planteó una pregunta que abre debate en el medio, sobre el mejor jugador foráneo que ha estado en Costa Rica y, sin mucho pero, dio su veredicto, lo que generó división de opiniones entre los aficionados.

El miércoles anterior, Castro participó en un evento privado, en el que estuvo Marcel Hernández, y ahí tocó el tema y dijo cuál era el mejor jugador, entre el caribeño y el capitán de Saprissa, Mariano Torres.

Para Jorge Alejandro Castro, Marcel Hernández es el mejor extranjero en la historia del fútbol de Costa Rica. Foto: Instagram Jorge Alejandro Castro. ( Foto: Instagram Jorge Alejandro Castro. /Foto: Instagram Jorge Alejandro Castro.)

El mejor extranjero

En un video que subió a sus redes sociales, el exjugador de Saprissa dijo que para él, el cubano sería el goleador del Clausura 2026 y soltó otro dato:

“Vea quién va a ser el goleador del torneo, vean el monstruo que tengo a la par (y mostró a Marcel).

“Para mí, y esto va a generar debate. Respeto muchísimo a Mariano, me cae muy bien, es un gran jugador, está en el top, pero el mejor delantero y extranjero que ha traído el fútbol de Costa Rica es Marcel Hernández”, afirmó.

Marcel, halagado por las palabras del Tanque, respondió: “Se hace lo que se puede” y luego hablaron de lo complejo que es desarrollar negocios mientras se juega bola.