Exdelantero de Saprissa llena de elogios a jugador de Alajuelense

Ronaldo Cisneros sigue marcando goles con Liga Deportiva Alajuelense, este domingo su víctima fue Sporting, algo que fue motivo de reconocimiento por parte de Jorge Alejandro Castro, exdelantero de Saprissa.

“Es un excelente 9, era lo que a la Liga le faltaba”, aseguró el Tanque en el programa Seguimos, de Kevin Jiménez.

LEA MÁS: Un número que inquieta: el dato más preocupante de Alajuelense previo a la final centroamericana

“Lo tiene todo, pivotea, se mueve bien al espacio, se perfila, ayer (el domingo) metió un golazo, o sea metió un golazo en conjunto, fue una muy buena combinación de la Liga, que yo decía el otro día que se practica, se notó un gol practicado, de combinación”, dijo el exmorado.

Ronaldo Cisneros marcó su quinto gol con la Liga. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“No es lento él, y aparte de eso tiene calidad técnica, yo creo que es un delantero que le cayó como anillo al dedo a la Liga”, afirmó Jorge Alejandro.

Los números de Ronaldo Cisneros en el presente torneo con la Liga

El delantero mexicano llegó a Alajuelense desde la Liga MX y con el campeonato ya iniciado, sin hacer pretemporada, por lo que al inicio le costó el tema del gol, no obstante, tras anotar el primero, se le ha visto más suelto, al punto de ser el goleador del equipo junto a Creichel Pérez.

Cisneros marcó su primer gol ante Puntarenas, desde el manchón blanco, el pasado 26 de setiembre, en el empate a dos entre leones y chuchequeros.

Ronaldo Cisneros marcó el segundo gol ante Sporting. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Luego de ese primer tanto, se destapó con un doblete ante Herediano en Santa Bárbara, en la victoria liguista 3-1 ante el actual bicampeón nacional.

Contra el conjunto de Liberia, en el Edgardo Baltodano, logró abrir la cuenta en la goleada manuda en Guanacaste 4-1, para firmar su último tanto ante los albinegros este pasado domingo en la victoria eriza de 2-0 sobre Sporting.

LEA MÁS: Alajuelense tiene un dominio histórico sobre guatemaltecos en torneo regional

Ronaldo tendrá el reto de comandar el ataque liguista ahora en la gran final de la Copa Centroamericana, cuando la Liga se mida al Xelajú este miércoles por el partido de ida que se disputará en el Alejandro Morera Soto de Alajuela.