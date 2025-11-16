El “Tanque” Castro y el susto que se llevó con el esposo de la mujer que lo sacó del estadio

Jorge Alejandro Castro, exdelantero de Saprissa y de la Selección Nacional se llevó un susto en Curazao, mientras cubría el acontecer del partido entre Haití y Costa Rica.

Castro posteó en sus redes una foto con María Trinidad, miembro de la organización del estadio Ergilio Hato y su esposo. Recordemos que el miércoles anterior, mientras había una transmisión en vivo en Teletica Deportes Radio, la señora le pidió a Castro y a Gustavo López salir del estadio.

Jorge Alejandro Castro, con María Trinidad y su esposo. Instagram Jorge Alejandro Castro. (Instagram Jorge Alejandro Castro./Instagram Jorge Alejandro Castro.)

La emblemática foto de Alejandro Castro

En plena transmisión en vivo, Castro le dijo a la señora que llevaba un rico perfume, lo que provocó las risas de las personas que estaban en el estadio y luego de conocer a su marido, el Tanque se tomó una foto con ambos e hizo un divertido posteo:

“No ven el esposo de María Trinidad, vale más que era puro show sino no la cuento”, escribió entre broma y verdad el exjugador, haciendo referencia a las condiciones físicas del esposo de María Trinidad.