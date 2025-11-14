Gustavo López se reencontró con la mujer que lo sacó del estadio y esto pasó

Gustavo López se reencontró este jueves con María Trinidad, la mujer que el miércoles irrumpió en media transmisión en vivo del periodista para sacarlo del estadio de Curazao, desde donde estaba al aire.

En ese momento, Tavo estaba acompañado de José Quesada y el exjugador Jorge Alejandro Castro. Todos reaccionaron con sorpresa a la solicitud de la mujer, quien llegó entre risas y con mucho respeto.

Gustavo López está en Curazao por el partido eliminatorio de la Selección Nacional. Fotografía: Instagram Gustavo López. (Instagram/Instagram)

El reencuentro

Un día después del altercado, Tavo se vio la cara una vez más con María Trinidad y no dejó pasar por alto el encuentro. La figura de canal 7 se tomó una foto con ella y habló de cómo quedaron las cosas tras la situación que los “enfrentó”.

“Al final queda una cordial amistad con María, educada y con una actitud inmejorable”, afirmó López.

Gustavo López dijo esto del reencuentro con María Trinidad. Fotografía: Instagram Gustavo López. (Instagram/Instagram)

Luego dijo en son de broma: “Hoy no me saca”.

Este nuevo episodio parece consagrar a Tavo como el rey de los pachos en vivo de la televisión nacional.