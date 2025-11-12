Lo que haría Gustavo López con Kendall Waston con tal de ver a la Selección de Costa Rica en el Mundial

Costa Rica tiene la tarea de ir al Mundial, que pinta rudo, pese a depender de sí mismo porque Honduras es el líder del grupo, por ende el periodista Gustavo López comentó lo que sería capaz de hacer con tal de firmar el boleto al Mundial del 2026 en Norteamérica.

En medio de una charla, el periodista Kevin Jiménez, en Curazao, le preguntó a Tavo qué sería capaz de hacer junto a Kendall Waston para con tal de ir a la Copa del Mundo.

“A Kendall yo lo agarro y le pego una apretada, no lo dude, güevon”, aseguró el comunicador deportivo de Teletica Deportes entre muchas risas de los presentes.

Gustavo López contó lo que sería capaz de hacer con Kendall Wastin con tal de ir al mundial. (GRACIELA SOLIS)

Recordemos que el día de la clasificación a Rusia 2018, Waston anotó el gol de la clasificación ante Honduras en el último minuto, y en las reacciones postpartido, se vio a Waston agarrar a Tavo y hacerlo como quiso de la euforia por conseguir el pase la Copa del Mundo.

Por el bien del fútbol tico, ojalá que esa escena se repita.