¿Qué hacía Joel Campbell en un evento muy importante y especial para Marcel Hernández?

Joel Campbell aprovechó la pausa en la que se encuentra el torneo de Clausura para reunirse con un jugador poco querido por el liguismo.

El miércoles por la noche, el delantero de Alajuelense compartió con Marcel Hernández, en su bar, llamado Nine Sport Bar, durante un evento privado.

Joel Campbell acompañó a Marcel Hernández, en un evento importante para el jugador del Herediano. Foto: Instagram Joel Campbell. (Foto: Instagram Joel Campbell./Foto: Instagram Joel Campbell.)

Felices

Por un instante, Joel y Marcel dejaron los colores de lado y compartieron un rato ameno, en un día importante para el atacante del Herediano.

Campbell compartió en sus redes sociales algunas imágenes del encuentro y le agradeció a Hernández, por la invitación y destacó la atención de su negocio.

“Gracias crack por la invitación a Nine Sport Bar, excelente lugar, con comida riquísima”, destacó el jugador liguista, acompañando el texto de una simbólica foto.