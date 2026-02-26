Deportes

¿Qué hacía Joel Campbell en un evento muy importante y especial para Marcel Hernández?

Joel Campbell se vio muy feliz con Marcel Hernández, el miércoles anterior

Por Yenci Aguilar Arroyo

Joel Campbell aprovechó la pausa en la que se encuentra el torneo de Clausura para reunirse con un jugador poco querido por el liguismo.

El miércoles por la noche, el delantero de Alajuelense compartió con Marcel Hernández, en su bar, llamado Nine Sport Bar, durante un evento privado.

Joel Campbell y Marcel Hernández.
Joel Campbell acompañó a Marcel Hernández, en un evento importante para el jugador del Herediano.

Felices

Por un instante, Joel y Marcel dejaron los colores de lado y compartieron un rato ameno, en un día importante para el atacante del Herediano.

Campbell compartió en sus redes sociales algunas imágenes del encuentro y le agradeció a Hernández, por la invitación y destacó la atención de su negocio.

“Gracias crack por la invitación a Nine Sport Bar, excelente lugar, con comida riquísima”, destacó el jugador liguista, acompañando el texto de una simbólica foto.

Joel Campbell y Marcel Hernández.
Joel Campbell y Marcel Hernández dejaron de lado los colores y compartieron un rato ameno.
