¿Continuidad o nuevo destino? Periodistas dan un veredicto sobre el futuro de Joel Campbell

El futuro de Joel Campbell es incierto. Su contrato finaliza en junio de este año, tras un semestre irregular con Alajuelense pese a haber obtenido el título 31 y el tricampeonato centroamericano.

Joel empezó el campeonato como titular en el empate a dos de la Liga contra Liberia, en el que jugó poco más de 60 minutos.

Joel Campbell acaba contrato con Alajuelense en junio (Jose Cordero/José Cordero)

En la segunda jornada fue estelar ante Pérez Zeledón; sin embargo, para la tercera, Campbell empezó en caída libre: fue suplente e ingresó solo los últimos 20 minutos en Cartago.

Para la cuarta fecha, ingresó faltando 13 minutos para el final del juego y puso la asistencia con la que la Liga le ganó a San Carlos.

Para el quinto partido entró en Guadalupe también en los minutos finales, igual que ante los florenses en el sexto capítulo del torneo nacional.

En la serie de Copa ante los pamperos fue estelar, pero no logró marcar diferencia ni en la ida ni en la vuelta, quedando los manudos eliminados.

Periodistas opinan sobre el futuro de Joel

En La Teja hablamos con varios reconocidos periodistas deportivos acerca del futuro del exmundialista luego de acabar contrato con la Liga en junio.

“Creo que la Liga Deportiva Alajuelense no debe renovarle a Joel Campbell; debería contratar un jugador más joven, en un puesto que realmente lo necesite, y tener a un jugador que realmente marque una diferencia. Respeto muchísimo la carrera de Joel, pero creo que un equipo como la Liga no debería tenerlo”, dijo Maynor Solano.

Joel Campbell no tuvo minutos en el partido de vuelta de la final cuando la Liga se coronó campeón sobre Saprissa (JOHN DURAN/John Durán)

“Joel debería buscar una última oportunidad fuera del país, en una liga no tan competitiva que no le exija tanto porque ahí es donde Joel se siente bien”, afirmó Solano.

En el caso de Andrés González de Teletica Radio, tampoco ve claro el panorama para Campbell con la camiseta del actual campeón nacional y de Centroamérica.

“Yo veo a Joel Campbell con una difícil decisión, no lo veo renovando con Alajuelense con el nivel de hoy en día por más de que lleve la 10; si renueva con la Liga, tendría que cambiar mucho las condiciones con las que llegó”, acotó el comunicador.

“Tampoco lo veo en el fútbol nacional; no lo imagino, por ejemplo, firmando con Saprissa o Herediano dado su nivel actual. Tal vez podría seguir en Centroamérica, pues no lo veo retirándose todavía. Eso sí, tendría que cambiar mucho su forma de jugar y sus condiciones para renovar con Alajuelense, algo que veo complicado”, aseguró González ante la consulta nuestra.

Alex Mazón, de Monumental, es uno de los que ve a Joel no solo lejos de Alajuela, sino con un futuro incierto en el fútbol.

“El rendimiento de Joel en la Liga ha quedado debiendo; las expectativas eran mucho mayores con él, se esperaba que fuera más protagonista. Los años pasan y el nivel no mejora; Campbell está en deuda con la institución manuda”, añadió.

“Es una decisión evidentemente muy personal; yo creo que Joel está jugando fútbol por tener algo que hacer, tiene resuelta su vida; creo que él mismo se da cuenta de que ya no le termina alcanzando. No creo que Joel sea de los que se andan arrastrando en una cancha de fútbol, así que me da la impresión de que podría meditar no continuar en el fútbol”, sentenció Mazón.