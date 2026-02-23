Hospital explica por qué no dará más reportes sobre Andrey Amador

El ciclista Andrey Amador continúa internado en el Hospital Calderón Guardia, en San José, luego de la caída que sufrió en Bejuco de Parrita.

El último reporte del centro médico es que él permanecía delicado, pero estable.

Los fuertes golpes los sufrió la mañana del viernes 20 de febrero anterior y este lunes continuaba internado; sin embargo, en el hospital dijeron que no actualizarán más la condición de salud del deportista.

“La familia pidió que no se diera ningún tipo de detalle de la salud de don Andrey”, manifestaron en la oficina de prensa del hospital.

Hospital Calderón Guardia suspende reportes sobre la salud de Andrey Amador por solicitud de su familia. Fotografía: Braulio Romero / Draft

Amador entrenaba con la selección nacional de ciclismo de ruta de Costa Rica cuando ocurrió la situación. Las causas que provocaron este accidente no están claras. Versiones preliminares señalaban que, al parecer, él habría perdido el control debido al sudor de las manos por el ejercicio; no obstante, esto no está confirmado.