Esta es la última actualización de salud de Andrey Amador según el hospital Calderón Guardia

El ciclista costarricense Andrey Amador permanece internado en el Hospital Calderón Guardia, donde su estado de salud es reportado como delicado, pero estable.

Así lo confirmó la oficina de prensa del centro médico, donde indicaron que el deportista se mantiene bajo estricta observación.

“El paciente está delicado, pero estable, con monitoreo y estudios para valorar su evolución”, confirmó Rita Henrys, de la oficina de prensa del centro médico, este sábado 21 de febrero.

Andrey Amador continúa internado tras accidente durante entrenamiento en Parrita. (EF Education EasyPost)

Amador se encuentra hospitalizado desde el mediodía de este viernes 20 de febrero, luego de que en horas de la mañana sufriera un accidente mientras entrenaba con la selección nacional de ciclismo de ruta de Costa Rica, la fatalidad ocurrió en Bejuco de Parrita.

Por razones de seguridad y privacidad, las autoridades médicas no detallaron en qué área del hospital permanece ni los procedimientos específicos que se le han practicado.

El caso continúa bajo seguimiento médico mientras se evalúa su evolución en las próximas horas.