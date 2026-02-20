Este fue el mensaje de Andrey Amador tras asumir la Selección de Ciclismo de ruta

Andrey Amador, entrenador de la Selección de Ciclismo de Ruta, se mostró muy emocionado tan solo unos días antes de iniciar los entrenamientos con la preselección de pedalistas.

Lamentablemente, este viernes, el ciclista sufrió un accidente durante el segundo día de entrenamiento, cerca del área de playa Bejuco, en Puntarenas.

A finales de enero, Amador fue presentado como entrenador de la selección y hace unos días habló del reto de entrenar a las nuevas generaciones de ciclistas.

Andrey Amador fue presentado en enero como entrenador de la Selección de Ciclismo de ruta. Foto: Lilly Arce. (Lilly Arce/lilly arce)

Las palabras de Andrey Amador

Hace unos días, hubo una importante actividad en la Federación Costarricense de Ciclismo y Amador habló sobre este nuevo reto profesional.

“Me siento contento, hoy (7 de febrero) tuve mi primer contacto con los muchachos, a algunos los conozco, los he seguido y ya dimos el primer paso, nos planteamos objetivos.

“Los Juegos Panamericanos están a la vuelta de la esquina y debemos trabajar con lo que tenemos; estamos a mes y medio. De mi parte, es un gran reto y lo tomo con mucha humildad, con muchas ganas”, afirmó.

Andrey Amador sufrió un accidente este viernes. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

Andrey recalcó que se siente como muchos de los ciclistas jóvenes, al recordar sus inicios en este deporte.

“Espero que todo se nos dé para bien; veo a los muchachos jóvenes, con ganas, y me veo como cuando empecé; los entiendo, creo que vamos a conseguir grandes cosas.

“Quiero que se sientan con confianza, que me vean como un amigo; si me subo al barco, estoy al cien por ciento y quiero aportar mi grano de arena, lo que pueda ayudar; esto es un todo”, dijo entusiasmado.