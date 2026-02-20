Deportes

Este fue el mensaje de Andrey Amador tras asumir la Selección de Ciclismo de ruta

A finales de enero, Amador fue presentado como entrenador de la Selección y hace unos días habló del reto de entrenar a las nuevas generaciones

Por Yenci Aguilar Arroyo

Andrey Amador, entrenador de la Selección de Ciclismo de Ruta, se mostró muy emocionado tan solo unos días antes de iniciar los entrenamientos con la preselección de pedalistas.

Lamentablemente, este viernes, el ciclista sufrió un accidente durante el segundo día de entrenamiento, cerca del área de playa Bejuco, en Puntarenas.

A finales de enero, Amador fue presentado como entrenador de la selección y hace unos días habló del reto de entrenar a las nuevas generaciones de ciclistas.

03/06/2025. Presentación del nuevo proyecto de Andrey Amador con ayudar a los comites de deportes en cantones lejanos. El Moro, Lindora. Fotografía: Lilly Arce
Andrey Amador fue presentado en enero como entrenador de la Selección de Ciclismo de ruta. Foto: Lilly Arce. (Lilly Arce/lilly arce)

LEA MÁS: Andrey Amador sufrió aparatoso accidente y es trasladado de emergencia al hospital

Las palabras de Andrey Amador

Hace unos días, hubo una importante actividad en la Federación Costarricense de Ciclismo y Amador habló sobre este nuevo reto profesional.

“Me siento contento, hoy (7 de febrero) tuve mi primer contacto con los muchachos, a algunos los conozco, los he seguido y ya dimos el primer paso, nos planteamos objetivos.

“Los Juegos Panamericanos están a la vuelta de la esquina y debemos trabajar con lo que tenemos; estamos a mes y medio. De mi parte, es un gran reto y lo tomo con mucha humildad, con muchas ganas”, afirmó.

Andrey Amador sufre accidente mientras entrenaba a la preselección de ciclismo.
Andrey Amador sufrió un accidente este viernes. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

Andrey recalcó que se siente como muchos de los ciclistas jóvenes, al recordar sus inicios en este deporte.

“Espero que todo se nos dé para bien; veo a los muchachos jóvenes, con ganas, y me veo como cuando empecé; los entiendo, creo que vamos a conseguir grandes cosas.

“Quiero que se sientan con confianza, que me vean como un amigo; si me subo al barco, estoy al cien por ciento y quiero aportar mi grano de arena, lo que pueda ayudar; esto es un todo”, dijo entusiasmado.

