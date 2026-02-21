¡Se queda internado! Andrey Amador está delicado y bajo vigilancia médica tras grave accidente en Playa Bejuco

Un entrenamiento que parecía rutinario terminó en un gran susto para el mundo del ciclismo. Andrey Amador llegó al hospital Calderón Guardia, en donde será sometido a una serie de exámenes; sin embargo, no podrá dejar el centro médico este viernes.

Amador permanece delicado y deberá estar bajo observación por varios días.

El entrenador de la Selección de Ciclismo de Ruta sufrió un fuerte accidente este viernes en Playa Bejuco, Puntarenas, encendiendo las alarmas entre aficionados y compañeros del pedal.

Luego del incidente, el deportista fue llevado inicialmente a la clínica de Parrita y de ahí al hospital Max Terán. No obstante, al requerir un TAC y no contar el centro médico porteño con el equipo necesario, se acordó su traslado vía aérea al aeropuerto Tobías Bolaños, donde una ambulancia lo esperaba para llevarlo al hospital Calderón Guardia.

El doctor Donald Corella Elizondo, jefe de Servicios Médicos del hospital Calderón Guardia aseguró que el pedalista está delicado.

El doctor Donald Corella Elizondo, jefe de Servicios Médicos del centro capitalino, confirmó la gravedad del caso:

“Se recibió al paciente en una condición delicada. Se encuentra estable y está recibiendo todos los cuidados e intervenciones del equipo multidisciplinario. Su condición amerita que deba quedar hospitalizado por algunos días”, afirmó.

LEA MÁS: Este es el importante puesto en el deporte nacional que asume Andrey Amador

Andrey Amador está hospitalizado en el Calderón Guardia, debido al accidente que sufrió este viernes. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Lo que sucedió

El percance ocurrió a eso de las 8:15 a. m. La preselección se encuentra en plena preparación para los Juegos Centroamericanos cuando, por causas que aún se desconocen, el exatleta olímpico de Tokio 2020 perdió el control de su bicicleta y cayó a la orilla de la vía.

Andrey y sus muchachos estaban un kilómetro hacia Parrita cuando se dio el incidente. Según informó Crciclismo, que registró en tiempo real lo ocurrido, los pedalistas se desplazaban a unos 60 km/h cuando, de repente, Andrey se descompensó y se salió de la vía.

Rápida atención

Tanto sus compañeros como turistas que pasaban por el sitio llamaron al 911. Una vez que la Cruz Roja llegó al lugar, inició el protocolo de traslado que terminó en la capital. Aunque inicialmente se valoró llevarlo al hospital México, las autoridades optaron por el Calderón Guardia debido a la urgencia de su estado.

LEA MÁS: Periodista narró los minutos de angustia tras el accidente que Andrey Amador sufrió este viernes

El ciclista Andrey Amador sufrió un aparatoso accidente, este viernes por la mañana. Foto: captura de pantalla. (La Nación/Cortesía: Crciclismo.com)

LEA MÁS: Hospital Calderón Guardia da reporte médico de Andrey Amador tras accidente

Momentos de tensión

Los integrantes del equipo tenían planeado hacer este viernes un recorrido de 200 kilómetros. El deportista, quien brilló en el Tour de Francia y el Giro de Italia, se estrenaba apenas en sus primeras horas como entrenador nacional.

El ciclista Gabriel Rojas fue el que estuvo más cerca de Andrey Amador, cuando se accidentó. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Gabriel Rojas, fue el ciclista que estaba más cerca de Andrey y presenció el accidente.

“Íbamos entrenando y se fue de frente; acá hace mucho calor y puede ser que se le resbalara la mano. Perdió la conciencia y, luego de que cayó, no podía respirar bien. Por ratos trataba de hablar, pero no se le entendía.

“Tenía dolores en la costilla, creo que se mordió la lengua, se golpeó la mano. Por lo menos lo inmovilizaron para que no tuviera otro inconveniente”, contó.

Pablo Mudarra, otro de los pedalistas que iba en el entrenamiento comentó cómo se produjo el accidente.

“Nos sorprendió, porque fue de un momento a otro. No entendemos qué le pasó, esperemos que todo salga bien ¡A la mano de Dios!

LEA MÁS: Andrey Amador sufre accidente casi dos años después de uno que casi le cuesta la carrera

“Veníamos fuerte, se fue hacia la orilla, todos nos preocupamos, porque al inicio no respondía”, afirmó.

Andrey Amador ganó la etapa 14 del Giro de Italia, en el 2012. Foto: archivo. (Fabio Ferrari)

Nuevo reto

A finales de enero, Andrey fue nombrado como entrenador de la Selección de Ciclismo de Ruta.

Amador se retiró del ciclismo profesional en el año 2024, después de una fructífera carrera como profesional en España, Francia, su participación en Juegos Olímpicos y a nivel local.

Cuando se dio su nombramiento, el deportista de 39 años se mostró agradecido por la oportunidad.

LEA MÁS: Federación de Ciclismo se pronuncia sobre el accidente que Andrey Amador sufrió este viernes

“Muy agradecido con la Federación Costarricense de Ciclismo después de que hace una semana estaba hablando con don Óscar Ávila el tema de las selecciones; fue un reto que lo estuve pensando con la almohada.

“Me llena de muchísima ilusión asumir este desafío; le debo muchísimo al ciclismo de Costa Rica y es un buen momento para intentar aportar eso, darle el granito de arena. Disfruto y amo el ciclismo; además, quiero aportar mi experiencia para conseguir grandes cosas”, destacó.