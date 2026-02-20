Federación de Ciclismo se pronuncia sobre el accidente que Andrey Amador sufrió este viernes

La Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci) se pronunció sobre el accidente que Andrey Amador sufrió este viernes.

Amador es el técnico de la Selección Masculina y se accidentó cuando se encontraba en playa Bejuco, Puntarenas.

La Federación informó que el pedalista será trasladado a un hospital privado.

Andrey Amador, entrenador de la Selección de Ciclismo será trasladado a un hospital privado, luego de sufrir un accidente, este viernes. Foto: Puro Motor. (La Nación/Cortesía: Puro Motor)

Esto dice Fecoci

Este fue el comunicado que envió Fecoci.

“Luego del accidente sufrido esta mañana, el técnico de la selección de ruta, Andrey Amador fue valorado en la Clínica de Parrita, de ahí está siendo trasladado al hospital de Quepos y luego, se trasladará en ambulancia privada a un hospital por definir en San José, donde se le realizarán exámenes más específicos para descartar cualquier situación.

“Desde la Federación Costarricense de Ciclismo le enviamos todo el apoyo a nuestro seleccionador y le daremos todo el acompañamiento necesario”.