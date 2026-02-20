Deportes

Federación de Ciclismo se pronuncia sobre el accidente que Andrey Amador sufrió este viernes

Andrey Amador es el técnico de la Selección Masculina y se accidentó cuando se encontraba en Playa Bejuco, Puntarenas

Por Yenci Aguilar Arroyo

La Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci) se pronunció sobre el accidente que Andrey Amador sufrió este viernes.

Amador es el técnico de la Selección Masculina y se accidentó cuando se encontraba en playa Bejuco, Puntarenas.

La Federación informó que el pedalista será trasladado a un hospital privado.

Andrey Amador Ganador Arenal Epic, el pasado 5 de abril. Tercera fecha La Serie CR MTB 2025 21 de mayo del 2025 Cortesía: Puro Motor
Andrey Amador, entrenador de la Selección de Ciclismo será trasladado a un hospital privado, luego de sufrir un accidente, este viernes. Foto: Puro Motor. (La Nación/Cortesía: Puro Motor)

Esto dice Fecoci

Este fue el comunicado que envió Fecoci.

“Luego del accidente sufrido esta mañana, el técnico de la selección de ruta, Andrey Amador fue valorado en la Clínica de Parrita, de ahí está siendo trasladado al hospital de Quepos y luego, se trasladará en ambulancia privada a un hospital por definir en San José, donde se le realizarán exámenes más específicos para descartar cualquier situación.

“Desde la Federación Costarricense de Ciclismo le enviamos todo el apoyo a nuestro seleccionador y le daremos todo el acompañamiento necesario”.

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

