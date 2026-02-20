Deportes

Cruz Roja da detalles del accidente de Andrey Amador y de su estado crítico

Andrey Amador, entrenador de la Selección Masculina de Ciclismo sufrió un accidente este viernes y fue trasladado en condición crítica al hospital Max Terán, en Quepos

Por Yenci Aguilar Arroyo

Andrey Amador, entrenador de la Selección Masculina de Ciclismo sufrió un accidente este viernes y fue trasladado en condición crítica al hospital Max Terán, en Quepos.

De acuerdo con Crciclismo, Amador estaba en el primer entrenamiento de la preselección de ciclismo, de cara a los juegos Centroamericanos, cuando Amador perdió el control de la bicicleta en la que se trasladaba.

03/06/2025. Presentación del nuevo proyecto de Andrey Amador con ayudar a los comites de deportes en cantones lejanos. El Moro, Lindora. Fotografía: Lilly Arce
Andrey Amador, entrenador de la Selección de Ciclismo. Foto: Lilly Arce. (Lilly Arce/lilly arce)

El accidente de Andrey Amador

Ricardo Arias, de la Cruz Roja dijo a 120 minutos por qué una persona se cataloga en condición crítica.

“Nos llega un reporte a eso de las 8 a.m., a través del sistema 911. Nuestro personal hace una primera valoración y ahí cataloga si la persona está estable o si está en condición crítica.

“En esa primera valoración se identifica que el paciente requiere atención inmediata, porque corre en peligro su vida y se traslada lo más rápido posible al hospital”, afirmó.

Andrey Amador fue trasladado al hospital de Quepos, en condición crítica.
Andrey Amador fue trasladado al hospital de Quepos, en condición crítica. Foto: captura de pantalla. ( Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

Arias detalló que inicialmente, Amador fue llevado a la clínica de Parrita y minutos después lo trasladaron al hospital.

