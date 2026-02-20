Cruz Roja da detalles del accidente de Andrey Amador y de su estado crítico

Andrey Amador, entrenador de la Selección Masculina de Ciclismo sufrió un accidente este viernes y fue trasladado en condición crítica al hospital Max Terán, en Quepos.

De acuerdo con Crciclismo, Amador estaba en el primer entrenamiento de la preselección de ciclismo, de cara a los juegos Centroamericanos, cuando Amador perdió el control de la bicicleta en la que se trasladaba.

Andrey Amador, entrenador de la Selección de Ciclismo. Foto: Lilly Arce. (Lilly Arce/lilly arce)

El accidente de Andrey Amador

Ricardo Arias, de la Cruz Roja dijo a 120 minutos por qué una persona se cataloga en condición crítica.

“Nos llega un reporte a eso de las 8 a.m., a través del sistema 911. Nuestro personal hace una primera valoración y ahí cataloga si la persona está estable o si está en condición crítica.

“En esa primera valoración se identifica que el paciente requiere atención inmediata, porque corre en peligro su vida y se traslada lo más rápido posible al hospital”, afirmó.

Andrey Amador fue trasladado al hospital de Quepos, en condición crítica. Foto: captura de pantalla. ( Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

Arias detalló que inicialmente, Amador fue llevado a la clínica de Parrita y minutos después lo trasladaron al hospital.