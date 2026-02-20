Hospital Calderón Guardia da reporte médico de Andrey Amador tras accidente

Andrey Amador llegó al hospital Calderón Guardia, en donde será sometido a una serie de exámenes; sin embargo, no podrá dejar el centro médico este viernes.

Amador permanece delicado y por eso, deberá estar en ese centro médico por varios días. Este viernes, el ciclista sufrió un accidente en las cercanías de Playa Bejuco, en Puntarenas.

Luego del incidente, el deportista fue llevado a la clínica de Parrita, de ahí al hospital Max Terán y se acordó trasladarlo vía aérea al aeropuerto Tobías Bolaños, en donde una ambulancia lo esperaba para llevarlo al hospital Calderón.

Andrey Amador deberá estar en el hospital por varios días. Foto: Lilly Arce (Lilly Arce/lilly arce)

Esto dicen sobre la salud de Andrey Amador

El doctor Donald Corella Elizondo, jefe de Servicios Médicos del hospital Calderón Guardia aseguró que el pedalista está delicado.

“Se recibió al paciente, el cual ingresa en una condición delicada. Se encuentra estable y está recibiendo todos los cuidados y valoraciones e intervenciones que requiere del equipo multidisciplinario de emergencias y del hospital.

“Su condición amerita que deba quedar hospitalizado por algunos días”, afirmó.