Andrey Amador sufre accidente casi dos años después de uno que casi le cuesta la carrera

Andrey Amador, entrenador de la Selección Masculina de Ciclismo de Ruta sufrió un accidente este viernes, casi dos años después de uno que tuvo en España, mientras competía con el equipo EF Education-EasyPost.

El pedalista costarricense se encontraba con la Preselección, en un sector cercano a playa Bejuco, Puntarenas, cuando al parecer, se descompensó y cayó al suelo. Amador fue trasladado primero a la hospital de Quepos y luego al hospital México para someterse a una serie de análisis.

El 10 de mayo del 2024, Andrey se accidentó mientras entrenaba en la región del Collet, en Barcelona, España, donde vivía en ese entonces.

Andrey Amador sufrió un accidente este viernes, casi dos años de un atropello que tuvo en Barcelona, España. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

Lo que pasó en el accidente de Andrey Amador

Medios como Crciclismo y Hablemos de Ciclismo y Algo más, relataron que en ese entonces, el pedalista fue atropellado por un camión, por lo que fue remitido a una clínica, donde pasó por el quirófano y fue operado de una fractura de peroné en su pierna derecha (hueso que junto a la tibia va desde la rodilla hasta el tobillo, en su parte externa).

Ese día, Andrey entrenaba en la tarde y en una curva impactó con un camión y la llanta le pasó por encima de su pie derecho, lo sacó de la carretera, le causó golpes y la fractura de peroné.