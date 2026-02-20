Deportes

Este es el hospital al que será trasladado Andrey Amador luego del accidente que sufrió este viernes

Andrey Amador, ciclista y entrenador de la Selección Masculina de Ciclismo de ruta sufrió un accidente este viernes, cerca de playa Bejuco, en Puntarenas

Por Yenci Aguilar Arroyo

La Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci) dio nuevos detalles del centro médico al que trasladarán a Andrey Amador.

Este viernes, Amador, quien es el técnico de la Selección Masculina se accidentó cuando se encontraba en playa Bejuco, Puntarenas.

Inicialmente, al pedalista lo llevaron a la clínica de Parrita. Luego fue trasladado al hospital Max Terán, en Quepos y ahora será llevado a otro centro médico.

Andrey Amador será trasladado al hospital México, para hacerle una serie de chequeos, luego del accidente que sufrió este viernes. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

Esto dice Fecoci

La Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci) dio a conocer hace unos minutos, que Andrey, quien fue el primer centroamericano en ganar una etapa del Giro de Italia será trasladado en una ambulancia privada al Hospital México.

Según informó Mario Segura de Crciclismo, Andrey ya se encuentra estable, hacen falta exámenes para que le revisen, y por eso lo traerán a la capital.

“Uno de los acompañantes nos dijo que está estable, conversando, sí tiene molestias y dolores del momento, pero sí está conversando y consciente”, afirmó.

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

