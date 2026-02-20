Este es el hospital al que será trasladado Andrey Amador luego del accidente que sufrió este viernes

La Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci) dio nuevos detalles del centro médico al que trasladarán a Andrey Amador.

Este viernes, Amador, quien es el técnico de la Selección Masculina se accidentó cuando se encontraba en playa Bejuco, Puntarenas.

Inicialmente, al pedalista lo llevaron a la clínica de Parrita. Luego fue trasladado al hospital Max Terán, en Quepos y ahora será llevado a otro centro médico.

Andrey Amador será trasladado al hospital México, para hacerle una serie de chequeos, luego del accidente que sufrió este viernes. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

Esto dice Fecoci

La Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci) dio a conocer hace unos minutos, que Andrey, quien fue el primer centroamericano en ganar una etapa del Giro de Italia será trasladado en una ambulancia privada al Hospital México.

Según informó Mario Segura de Crciclismo, Andrey ya se encuentra estable, hacen falta exámenes para que le revisen, y por eso lo traerán a la capital.

“Uno de los acompañantes nos dijo que está estable, conversando, sí tiene molestias y dolores del momento, pero sí está conversando y consciente”, afirmó.