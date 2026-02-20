Periodista narró los minutos de angustia tras el accidente que Andrey Amador sufrió este viernes

El periodista Mario Segura vivió de primera mano los minutos de angustia tras el accidente que el ciclista Andrey Amador sufrió este viernes, durante un entrenamiento de la Preselección de Ciclismo de Ruta.

Segura, quien labora para Crciclismo desde el 2022 llegó al sitio justo cuando varios ciclistas se bajaban apresurados de sus bicicletas y auxiliaban a su entrenador, que permanecía en el zacate a la orilla de la carretera.

El ambiente era de nerviosismo y tensión, con sus compañeros intentando hablarle mientras por momentos respondía y luego se desvanecía mientras esperaban a los cuerpos de socorro.

Segura conversó con La Teja y contó que siguió al pedalista hacia la clínica de Parrita y luego al hospital Max Terán, de Quepos. El comunicador afirmó que recobró la calma cuando camino a la capital se enteró de que Amador había recuperado la conciencia.

Desde los primeros minutos

Desde el jueves anterior, Mario le seguía el rastro a la preselección masculina de ciclismo. Se traslada en moto para estar lo más cerca de la actividad de los ciclistas y recordó que este viernes el entrenamiento sería entre Jacó y las cercanías de Quepos y al final, se regresaban a Jacó.

“Llegué al sitio del accidente como tres minutos después de que Andrey se cayó. No aprecié el momento en que quedó en el suelo, pero sí vi a los miembros de la selección que se bajaban de sus bicicletas.

“Los muchachos estaban muy asustados, nerviosos, tensos. Cuando llego al lugar, veo que en el zacate está un grupo de personas, una microbús con turistas se estacionó y había dos señoras, que eran paramédicos, que le estaban dando auxilio mientras llegaba la ambulancia.

Mario Segura, periodista de Crciclismo contó lo que vivió en la cobertura del accidente de Andrey Amador. Foto: captura de pantalla. ( Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

“Lo primero que me pasó por la mente fue que pudo ser un accidente de tránsito, pero conforme pasaron los minutos y conversaba con la gente, me enteré de que afortunadamente no pasó así”, contó.

El comunicador afirmó que todos los integrantes del equipo, pero en especial el joven Gabriel Rojas estuvieron muy cerca de Andrey intentando conversar con él. Por momentos, Amador intentaba conversar, pero se desvanecía y perdía el conocimiento.

Segura activó todas las luces de alerta y se comunicó con sus compañeros para informar de lo que estaba sucediendo, mientras llegaba la ambulancia por el deportista.

“Gracias a mi trabajo logro identificar a los ciclistas y cuando me hice a la orilla vi la camisa de Andrey en el piso, con un casco blanco.

“Logré ver a Donovan Ramírez, a Daniel Bonilla y ellos me cuentan que Andrey se cayó. Me dijeron que no había vehículos involucrados y en ese momento tuve sentimientos encontrados, fue un poco duro ver a Andrey en el suelo, pensando si había sido algo serio.

“Ellos conducían a unos 60 kilómetros por hora, pensaba que una caída de esas podía generar consecuencias serias y por respeto a todos me hice a un lado, tratando de llevar la información, pero siendo cuidadoso con la imagen de Andrey, por lo que estaba pasando”, explicó.

Andrey Amador, ciclista costarricense sufrió un accidente este viernes. Foto: Lilly Arce.

Jornada intensa

Mario afirmó que la ambulancia tardó unos cinco minutos en llegar, la reacción de las autoridades fue muy rápida y eso hizo que llegara la calma entre los ciclistas y quienes estaban esperando la ayuda de los profesionales.

“Lo estabilizaron bastante rápido y seguí a la ambulancia cuando lo trasladaron a la clínica de Parrita y luego al hospital de Quepos. En el Max Terán le hicieron más exámenes, pero se necesitaba hacerle un TAC y en ese centro médico no estaba el aparato para la tomografía, por lo que se decidió trasladarlo en avioneta hasta la capital.

“Lo vi tanto en la clínica de Parrita, como en el hospital y en ambos momentos lo vi consciente, e inclusive conversando. En la clínica logré hacer un video, pero para cuando iba saliendo del hospital un acompañante me pidió que no hiciera tomas, sin embargo, me quedé tranquilo, porque lo vi mejor”, destacó.

Luego de lo ocurrido, Mario emprendió su regreso a su casa, a la espera de nuevas noticias sobre la salud del exdeportista Olímpico y con la satisfacción del deber cumplido, en una de las coberturas más demandantes en su carrera.