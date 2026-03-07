Keylor Navas nos revela cómo se siente en México en medio de la incertidumbre sobre su futuro

A tres meses de que finalice el contrato de Keylor Navas con Pumas de México, ha surgido la interrogante sobre qué pasará con el arquero costarricense, quien todavía no ha renovado con el club.

La situación genera interés tanto a nivel internacional como entre aficionados en Costa Rica, donde muchos seguidores sueñan con verlo nuevamente en el fútbol nacional en algún momento.

LEA MÁS: Así luce Andrey Amador a dos semanas de su accidente

Este sábado, durante la presentación de los pilotos jóvenes del equipo de motocross KN1, proyecto impulsado por el propio guardameta, el futbolista habló sobre cómo se siente tras ocho meses viviendo en ese país.

Keylor Navas dijo sentirse cómodo en México. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: Le llueve al periodista Fabrizio Romano por publicar video pagado en sus redes sociales

Así se siente el portero

“Me siento muy bien y muy tranquilo. Una de las razones por las que tomamos la decisión de estar en México era por la cercanía con Costa Rica, por poder hacer estas cosas, poder venir de un día para otro y tener a mi familia cerca. Yo creo que eso nos ayuda muchísimo.

“Estamos muy contentos, disfrutando, pero también sabemos que es un trabajo. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos depara el futuro. De momento, es vivir la bendición del día a día que Dios nos regala y disfrutarlo al máximo”, señaló el portero.

Días atrás, Keylor Navas también afirmó en el canal de YouTube Kery!News que por ahora está concentrado en los entrenamientos y en los compromisos oficiales con Pumas.

Además, aseguró que siempre busca adaptarse a la afición y a la cultura de cada país donde juega.

El pasado viernes 6 de marzo Pumas venció 1-0 a Necaxa, resultado que lo mantiene en el tercer lugar de la tabla con 19 puntos.