Deportes

Keylor Navas nos revela cómo se siente en México en medio de la incertidumbre sobre su futuro

Keylor Navas todavía no ha renovado con Pumas, por lo que su futuro está en duda

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

A tres meses de que finalice el contrato de Keylor Navas con Pumas de México, ha surgido la interrogante sobre qué pasará con el arquero costarricense, quien todavía no ha renovado con el club.

La situación genera interés tanto a nivel internacional como entre aficionados en Costa Rica, donde muchos seguidores sueñan con verlo nuevamente en el fútbol nacional en algún momento.

LEA MÁS: Así luce Andrey Amador a dos semanas de su accidente

Este sábado, durante la presentación de los pilotos jóvenes del equipo de motocross KN1, proyecto impulsado por el propio guardameta, el futbolista habló sobre cómo se siente tras ocho meses viviendo en ese país.

Keylor Navas presentó oficialmente el equipo KN1 2026
Keylor Navas dijo sentirse cómodo en México. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: Le llueve al periodista Fabrizio Romano por publicar video pagado en sus redes sociales

Así se siente el portero

“Me siento muy bien y muy tranquilo. Una de las razones por las que tomamos la decisión de estar en México era por la cercanía con Costa Rica, por poder hacer estas cosas, poder venir de un día para otro y tener a mi familia cerca. Yo creo que eso nos ayuda muchísimo.

“Estamos muy contentos, disfrutando, pero también sabemos que es un trabajo. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos depara el futuro. De momento, es vivir la bendición del día a día que Dios nos regala y disfrutarlo al máximo”, señaló el portero.

Días atrás, Keylor Navas también afirmó en el canal de YouTube Kery!News que por ahora está concentrado en los entrenamientos y en los compromisos oficiales con Pumas.

Además, aseguró que siempre busca adaptarse a la afición y a la cultura de cada país donde juega.

El pasado viernes 6 de marzo Pumas venció 1-0 a Necaxa, resultado que lo mantiene en el tercer lugar de la tabla con 19 puntos.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Keylor NavasPumasMéxico
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.