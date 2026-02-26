Keylor Navas hace una importante revelación sobre su futuro

El futuro de Keylor Navas vuelve a ser tema de conversación, ya que su contrato con el Pumas de México finaliza en junio.

Aunque el arquero ha manifestado sentirse cómodo en el club mexicano, confirmó que hasta ahora no ha recibido una propuesta formal de renovación.

Declaraciones claras sobre su situación

“A fin de temporada termino contrato. Si por mí hubiera sido, si se hubieran acercado desde diciembre, yo hubiera firmado la renovación sin ningún problema. Pero la verdad es que no tengo nada que firmar. El club no me ha hecho ninguna oferta y no se han acercado a hablar conmigo”, comentó en el canal de YouTube Kery!News.

Keylor Navas fue claro en sus declaraciones. (Pumas/Pumas)

Enfoque total en el rendimiento

Ante este panorama, el guardameta ha optado por concentrarse en su desempeño diario, tanto en entrenamientos como en los partidos oficiales.

Además, destacó que siempre busca identificarse con la afición y la cultura de cada equipo al que llega, entregándose al máximo en el campo.

Buen momento deportivo del equipo

Pumas atraviesa una racha positiva y se ubica como tercero en la tabla de la Liga MX con 15 puntos, solo por detrás de Guadalajara y Cruz Azul, lo que refuerza el buen ambiente deportivo del plantel.