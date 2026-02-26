Presidente de la FIFA envió una felicitación a Costa Rica que sorprendió a muchos

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, sorprendió este miércoles al enviar una extensa y sentida felicitación a Costa Rica por un proyecto que siguió personalmente.

Gianni Infantino felicitó a Costa Rica por la promoción del talento de los jóvenes. (NORBERTO DUARTE/AFP)

El máximo jerarca del fútbol mundial publicó en sus redes sociales un mensaje para halagar al fútbol de Costa Rica por su trabajo en la promoción de nuevos talentos.

“Fue un enorme placer para mí celebrar un hito importante para Costa Rica con el lanzamiento de la Academia de Talento de la FIFA. Mi más sincero agradecimiento a Osael Maroto, presidente de la @fedefutbolcrc, por su liderazgo y dedicación para hacer crecer este deporte”

“El regreso de Costa Rica a la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA y a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA en 2025 es una muestra evidente del gran progreso que han logrado. No solo eso, sino que ya se han clasificado para la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA en 2026, y su selección femenina sub-20 se ha asegurado su plaza en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA en 2026, su tercera clasificación consecutiva. Les deseo mucho éxito a todas sus selecciones juveniles en el futuro”, destacó con un mensaje en su cuenta de Instagram.

LEA MÁS: ¿Quién es Fernando “Bocha” Batista, el nuevo técnico de la Selección Nacional?

Costa Rica innova con proyectos en Concacaf

Infantino, además, destacó por qué son importante este tipo proyectos para el desarrollo del fútbol en la región.

“Mediante el Programa de Desarrollo del Talento de la FIFA, una mayor participación de jóvenes a nivel internacional, el lanzamiento de FIFA Arena como el primer miembro de la @concacaf, y el continuo impacto del programa Football for Schools de la FIFA, los niños y las niñas ahora tienen más oportunidades que nunca antes en la historia. Es un enorme orgullo para la FIFA apoyar el fútbol costarricense”, apuntó.

LEA MÁS: Extécnico de la Selección de Costa Rica es tajante: “Sino cambiamos vamos hacia el mismo fracaso”