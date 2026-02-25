¿Quién es Fernando “Bocha” Batista, el nuevo técnico de la Selección Nacional?

Fernando Batista, exjugador y entrenador de fútbol fue escogido como el técnico de la Selección Nacional para el 2026.

El “Bocha”, como es conocido en el ambiente futbolero tiene 55 años y se impuso ante el español Roberto Moreno y al neerlandés Patrick Kluivert, para iniciar el proceso hacia la Copa del Mundo del 2030.

Batista jugó como defensor y vistió los colores de equipos como Argentinos Juniors, San Lorenzo, Godoy Cruz y All Boys. Se retiró en el 2001 para comenzar su carrera como entrenador.

La carrera de Fernando Batista

En el 2005 trabajó como coordinador de ligas menores en Argentinos Juniors, cargo que ocupó hasta el 2016. Dos años más tarde comenzó su faceta como técnico.

En el 2018 debutó en el banco, como entrenador de la Selección Sub-18 de Armenia y luego pasó a las Selecciones Sub-20 y Olímpica de Argentina.

En el 2021 asumió la Selección Sub-23 de Venezuela y al mismo tiempo estuvo como asistente de José Pekerman, que asumió la Vinotinto en el 2022.

Luego de la salida de Pekerman, la dirigencia venezolana lo nombró entrenador, para que estuviera al frente del proceso hacia la Copa del Mundo.

Pero al no lograr llevar a Venezuela al Mundial de Norteamérica, la Federación Venezolana lo dejó fuera del cargo.

Hoy se le vuelve a presentar un gran reto en su carrera como lo es llevar a Costa Rica a otro mundial luego del descalabro que se dio de la mano de Miguel “Piojo” Herrera que nos quitó la posibilidad en quizá la eliminatoria más fácil de la historia para nuestro país.