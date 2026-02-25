El argentino Fernando “Bocha” Batista fue escogido por el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol, como el nuevo técnico de la Selección Nacional.

Este miércoles, los dirigentes del fútbol nacional se reunieron en el Proyecto Gol para analizar las hojas de vida de los candidatos y eligieron al sudamericano, extécnico de la Selección de Venezuela.

El técnico argentino Fernando 'Bocha' Batista es el nuevo entrenador de la Selección Nacional. (EITAN ABRAMOVICH/AFP)

LEA MÁS: Un argentino se mete en la terna para elegir al nuevo técnico de la Selección Nacional

Ronald González, director de Selecciones Nacionales conversó con el entrenador la semana pasada así como con otros técnicos y luego los llevó al Comité para su escogencia.

Las razones

El presiden te de la Fedefútbol Osael Maroto no quiso confirmar que Batista fuera el elegido, pero sí confirmó que hubo humo blanco en torno a la escogencia del timonel de la Tricolor.

“Ya tenemos un acuerdo con el representante, mañana firmaremos los contratos y las claúsulas.

“Lo nombraremos en estos días, primero firmaremos el contrato, que siempre puede pasar algo de último momento.

“La verdad es que teníamos muy buenos candidatos, creo que fue bastante fácil la elección.

“Tenía un muy buen perfil, un muy buen currículum. Estamos muy a gusto con la decisión, fue una discusión bastante intensa, bastante productiva y llegamos a una muy buena decisión.

“Más allá de la elección, el Comité Ejecutivo tomó la decisión de escoger al entrenador de la Selección Mayor. Creo que la votación está de más.

“Creo que el cuerpo técnico es amplio, es lo usual para las Selecciones Nacionales. Estamos viendo a ver si lo acompaña un asistente nacional, junto con el staff de la Selección”.