Un argentino se mete en la terna para elegir al nuevo técnico de la Selección Nacional

El nombre de un entrenador argentino apareció en las últimas horas, como parte de los candidatos para elegir al técnico de la Selección Nacional.

De acuerdo con el periodista Daniel Murillo, de la cadena ESPN, en días pasados, Roberto Moreno y Patrick Kluivert conversaron con el director de Selecciones Nacionales, Rónald González, con el presidente de la Fedefútbol, Osael Maroto, y con Sergio Hidalgo, vicepresidente de la Federación.

“Ya se entrevistó a Roberto Moreno; es uno de los perfiles que más gusta, sobre todo al presidente de la Federación, Osael Maroto, dentro del esquema que se ha dispuesto.

“Recuerden que esto no es una elección al azar, hay unas métricas que se deben cumplir, de acuerdo al perfil, y también el ida y vuelta que se tiene en estas entrevistas. En el segundo día, Patrick manifestó su deseo de ser entrenador de Costa Rica”, afirmó el comunicador.

El nombre del argentino Fernando "Bocha" Batista suena como candidato para dirigir a Costa Rica. Foto: AFP. (EITAN ABRAMOVICH/AFP)

Murillo añadió que las reuniones siguen y habrá una tercera entrevista, la próxima semana.

Otro candidato a la Selección Nacional

Daniel informó que el nombre de Fernando “Bocha” Batista, extécnico de la Selección de Venezuela, suena con fuerza para dirigir a Costa Rica.

“La delegación viaja de vuelta a Costa Rica y la próxima semana habrá una tercera entrevista. Hay un tercer candidato que estaba en el mapa, y que lo han sumado como un aspirante fuerte, para algunos del entorno federativo.

“Se trata de Fernando ‘Bocha’ Batista, el argentino que estaba a cargo de la Selección de Venezuela, hasta el proceso de diciembre anterior.

Rónald González y Osael Maroto analizan perfiles para escoger al técnico de la Selección Nacional. Foto: prensa FCRF. (Prensa Fedefutbol/Prensa Fedefutbol)

“Hay que tener claro algo: lo de Batista ya era candidato, pero tenía que aceptar las condiciones y lo ha hecho de forma preliminar: salario, estructura y proyecto.

“No es el proyecto de Batista, es el de Costa Rica, en el cual encajaría alguno de los tres perfiles. La próxima semana, Osael Maroto, Rónald González y Sergio Hidalgo viajarán a Sudamérica o a un país un poco más al norte”, añadió.