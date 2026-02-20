Costa Rica enfrentará a Jordania e Irán en amistosos previos al Mundial

La Selección Nacional enfrentará a dos selecciones asiáticas que participarán en la Copa del Mundo de Norteamérica.

Los partidos amistosos se llevarán a cabo en la ciudad de Amán, Jordania, a finales de marzo.

Este viernes, la Federación Costarricense de Fútbol dio detalles de los encuentros.

Los juegos de Costa Rica

El primer partido será ante la Selección de Jordania el próximo 27 de marzo y cuatro días después se medirá ante la República Islámica de Irán.

“El compromiso ante la Selección de Jordania tendrá un carácter histórico, ya que marcará el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones.

“Por su parte, frente a Irán será el tercer enfrentamiento. Los antecedentes registran un empate 0-0 en 2008 y una victoria iraní 3-2 en el 2006″, citó la Fedefútbol.

Jordania e Irán en el Mundial 2026

Jordania llega tras finalizar una eliminatoria en la que obtuvo su primera clasificación a una Copa del Mundo, luego de finalizar en el segundo lugar del Grupo B de las eliminatorias de la AFC.

Actualmente ocupa el puesto 64 del Ranking Mundial Masculino de la FIFA y formará parte del Grupo J del Mundial 2026, donde enfrentará a las selecciones de Argentina, Austria y Argelia.

La República Islámica de Irán, por su parte, selló su clasificación tras finalizar en el primer lugar del Grupo A de las eliminatorias asiáticas, con apenas una derrota en todo el proceso, alcanzando así su séptima participación mundialista.

Actualmente se ubica en el puesto 20 del Ranking Mundial Masculino de la FIFA y competirá en el Grupo G del Mundial 2026, donde se medirá ante las selecciones de Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

Las sedes y horarios de los juegos serán confirmados próximamente.