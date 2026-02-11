Costa Rica se medirá a selección excampeona del mundo en amistoso previo al Mundial

La Federación Costarricense de Fútbol confirmó el duelo amistoso entre Costa Rica e Inglaterra, campeona del mundo en 1966, el miércoles 10 de junio del 2026 en Florida, Estados Unidos.

En el comunicado de la Fedefútbol, no se confirma aún el estadio ni la hora, ya que eso se dará a conocer más adelante por medio de los canales oficiales de la selección patria y la inglesa.

Costa Rica se medirá a Inglaterra en junio (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El combinado tico no participará en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026; no obstante, los dirigidos por Thomas Tuchel sí, y comparten grupo con Croacia, Ghana y Panamá.

Como los canaleros son un equipo de Concacaf, les viene bien a los ingleses para medir fuerzas con los nuestros en un choque, relativamente, similar a lo que puedan presentar los panameños en la Copa del Mundo.

Ticos e ingleses se enfrentaron en el Mundial de Brasil en el 2014, cuando igualaron en fase de grupos del torneo 0-0, dejando a los ingleses fuera de dicha Copa del Mundo, mientras que la Tricolor terminó como líder de ese sector.

Otro duelo registrado fue en el preparatorio para el Mundial de Rusia 2018, en el que precisamente los británicos también se midieron a Panamá en fase de grupos. Dicho duelo fue efectuado en Inglaterra con victoria de los locales 2-0.

Costa Rica e Inglaterra se midieron en Brasil 2014 con empate a cero (CARLOS BORBON)

Los europeos vienen de un proceso eliminatorio muy sólido en el que se clasificaron a la Copa del Mundo de Norteamérica, como se presupuestaba, sin tanto sobresalto, y son actualmente la cuarta selección nacional según el último ranking de la FIFA.

La Tricolor actualmente no cuenta siquiera con entrenador; sin embargo, recientemente fue nombrado Ronald González como el nuevo director de selecciones nacionales en sustitución de Ignacio Hierro, para poner en marcha la búsqueda del relevo de Miguel Herrera en el cuerpo técnico de Costa Rica.