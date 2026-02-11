Luto en el Saprissa: Jefferson Brenes despide a un familiar muy cercano con un desgarrador mensaje

Jefferson Brenes, volante del Deportivo Saprissa, está atravesando una durísima pérdida tras el fallecimiento de su hermano, Óscar Brenes Loría.

Por medio de una imagen compartida en sus redes dio a conocer la triste noticia.

El mensaje de despedida del futbolista

“Fue un hermano amable, bondadoso y alegre. Su recuerdo permanecerá por siempre en nuestros corazones. Descanse en paz”, se lee en la imagen publicada por el jugador.

Jefferson Brenes dio a conocer la noticia por medio de sus redes. (Instagram/Instagram)

Saprissa envió también un mensaje para el volante y su familia en este momento de duelo.

“Le enviamos el más fuerte de los abrazos a toda su familia en estos momentos tan difíciles”, fueron las palabras del club, las cuales generaron reacciones y comentarios por parte de la afición.

De parte de La Teja les enviamos nuestras condolencias al futbolista y sus seres queridos.