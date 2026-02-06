Jefferson Brenes explica cómo enfrenta las críticas por vestir la “10” en Saprissa

Jefferson Brenes, volante del Deportivo Saprissa, salió al paso de los cuestionamientos de los aficionados y habló sobre la responsabilidad que tiene al portar la camisa 10 del equipo morado.

Brenes se lesionó en diciembre del 2024, durante un partido ante San Carlos, y su regreso a la cancha se ha caracterizado por la falta de minutos. Este jueves por la noche, en el partido de ida contra Carmelita, por el torneo de Copa, marcó dos goles y habló de lo que ha pasado en todo este tiempo.

“Uno no es tonto y sabe cuando no está en un buen nivel, pero también no estaba en mis manos no tener ritmo, porque no jugaba. La gente se mete con uno, por el número, pero creen que porque se porta la camisa 10 uno tiene que meter tres o cuatro goles y tampoco es así.

05/02/2026 Tibas, Estadio Ricardo Saprissa, partido de primera división entre Saprissa vs Carmelita. Fotografía: Marvin Caravaca. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

“Sé la responsabilidad que tengo, desde que me dieron el número y ahora no pienso en los cuestionamientos de la afición. Sé que si retomo mi nivel, creo que la afición me va a aplaudir y mentalmente estoy tranquilo; lo único que quiero es retomar el nivel y eso se hace con minutos”, afirmó.

El mediocampista es consciente de que no estaba en su mejor nivel, pero hubiera preferido tener más minutos en partidos recientes.

“Al inicio estuve frustrado, pero cuando comenzó el año senté cabeza, porque era algo que no tenía en mis manos, no tenía el control de eso; sé que es difícil agarrar ritmo así y hay compañeros que lo estaban haciendo muy bien”, comentó.

“A partir del viernes ya hay que pensar en San Carlos, no será un partido fácil, porque es uno de los equipos que está arriba y desea mantenerse en zona de clasificación”. Jefferson Brenes, volante Saprissa.

Un nuevo comienzo

Brenes se mostró feliz por el doblete que les marcó a los carmelos y luego del partido, en el Ricardo Saprissa, afirmó:

“Es importante tener minutos y, cuando me den la oportunidad, tengo que aprovecharla para seguir creciendo. Es importante tener la confianza del profesor (Hernán Medford), es un ícono del saprissismo y me parece importante tenerlo como entrenador.

Jefferson Brenes se lesionó el 10 de diciembre del 2024, en un partido ante San Carlos. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Hace rato estaba esperando oportunidades, respeto a todos los entrenadores, pero no voy a hablar del pasado (cuando estuvo con Vladimir Quesada); estoy hablando del presente”, añadió.

Jefferson tuvo a Hernán como entrenador cuando defendía los colores del Herediano y está motivado por la llegada del Pelícano.

“Sé lo que puedo dar en la cancha y la llegada de Hernán me motiva. Del pasado no voy a hablar; uno siempre quiere tener minutos, esperar la oportunidad, pero no llegaba. Respeto a Vladimir, fui campeón con él y era quien tomaba las decisiones, pero la manera de seguir demostrando es en los entrenamientos; así se pueden volver a ganar minutos”, destacó.

Dos goles

El mediocampista anotó sus primeros goles en la temporada y se mostró emocionado por reencontrarse con el gol, después de tanto tiempo.

La última vez que Jefferson marcó un gol fue el 10 de diciembre del 2024, el día en que se lesionó, y marcó el primer gol del duelo ante San Carlos.

Jefferson Brenes está feliz por la llegada de Hernán Medford al banquillo. Foto: Marvin Caravaca. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

“Feliz por la anotación, pero detrás de esto se han practicado jugadas, además, tengo la fortuna de que la bola entró y de los compañeros, que también hicieron un gran trabajo en la cancha.

“Hay que sacarle provecho a esas cosas (el viento), creo que cuando está el viento a nuestro favor, un balón cerrado es muy complicado para los porteros, pero además hay que hacer una buena ejecución y conocemos muy bien nuestra cancha”, destacó.