¿Dardo a Joel Campbell? Rolando Fonseca lanza durísima crítica a mundialistas que “no pesan” en torneo de Copa

Rolando Fonseca lanzó un duro mensaje a jugadores mundialistas que no lograron brillar ni siquiera en el torneo de Copa

Por Eduardo Rodríguez

La eliminación de Alajuelense ante Liberia en el torneo de Copa, además de la de Herediano contra Puntarenas, dejó a Rolando Fonseca con mucho que decir, calificando de “estafa” a exseleccionados nacionales que fueron a copas del mundo y no pesan en estos torneos.

“La gran estafa es lo que vemos acá, jugadores consolidados, mundialistas, que no corren, que no pesan, que no hacen nada en un torneo de Copa. Yo realmente alzaría la voz porque ahí sí es cierto que hay jugadores de primera división que ni en este torneo pesan”, dijo Rolo en Telenoticias.

La Liga perdió 3-1 en Liberia y 0-1 en el Morera Soto, mientras que Heredia ganó en su casa 1-0, pero se fue goleado de Puntarenas 3-0 para quedar fuera del certamen.

Joel Campbell, uno de los jugadores estelares, tanto en la ida en Alajuela como en la vuelta, no pudo brillar para ayudar a la Liga en la búsqueda del tricampeonato de dicho certamen.

