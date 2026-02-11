(Video) El emotivo momento de Kendall Waston con jugador de la sub-17 que consiguió el boleto al mundial

Kendall Waston mostró el gran afecto que tiene hacia el seleccionado Sub-17, Jeffry Urbina, al que “adoptó” futbolísticamente, tras los jóvenes conseguir el pase a la Copa del Mundo.

En el regreso del jugador, en un video de Acción 360, se puede observar a Kendall y al joven en un fuerte abrazo que denota a Waston como un padre futbolístico de Jeffry.

Jefrey Urbina es de Guápiles y milita con Fútbol Consultants, donde también juega Keysaack, el hijo de Kendall Waston. (FCRF/FCRF)

“Para nosotros, obviamente, es muy gratificante porque sabemos todo lo que se ha esforzado para estar en la selección y, obviamente, ya viéndolo a nivel general, ver a la Selección Nacional clasificar a un mundial que hace rato también no clasificaban es bonito para estas nuevas generaciones”, dijo Waston sobre Urbina, vecino de Guápiles, que juega en Fútbol Consultants, al igual que Keysaack, el hijo del jugador morado.

Acerca de la relación con Jeffry, el defensa del Saprissa comentó al respecto de cómo es el joven seleccionado.

El gesto emotivo de Kendall Waston con Jeffry Urbina (Alonso Tenorio)

“Es superamoroso, nos llevamos muy bien, obviamente con mi hijo y mi esposa; es una dinámica familiar muy bonita, obviamente que todo el día se respira fútbol, comparte ciertas cositas con él que para él, obviamente, eran nuevas y ahí estamos siempre, básicamente, para apoyarlo en lo que ocupe”, expresó Kendall.