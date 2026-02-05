Selección Sub-17 dio fuerte paso rumbo al Mundial con una goleada escandalosa

La Selección sub-17 de Costa Rica dio este jueves un paso muy importante rumbo al Mundial de Catar 2026 tras golear de manera apabullante 9-0 a Islas Turcas y Caicos.

La Selección Sub-17 goleó 9-0 a Islas Turcas y Caicos (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)

Los jóvenes ticos jugaron a las 2 p. m. en una de las canchas del Complejo de la Fedefútbol, en San Rafael de Alajuela, sede en la que disputarán el boleto a la Copa del Mundo.

Los goles de la Tricolor fueron anotados por Santiago Quirós (2), Akenai Samuels (2), Ethan Barley (2), Jorshuad Pilarte, Paul González y Kyan McDonald.

Un partido de una sola cara

El marcador lo dice todo, el partido tuvo una sola cara y, por lo visto, no parecería que la Sele tendrá problema alguno para ir a la cita planetaria, pues para conseguir el boleto solo debe ganar su grupo, en el que además están Islas Vírgenes Británicas y Puerto Rico.

Al igual que fue la eliminatoria anterior, el mundial ahora se realiza cada año y contará con 48 selecciones, lo que amplió en grande el panorama de clasificación.

Akenai Samuels anotó dos de los goles. (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)

Randall Azofeifa exige más pese a la goleada

“Estamos contentos por dar ese primer paso que es importante; la lógica nos dice que con ganar los tres partidos estamos en el mundial y es la idea. Obviamente, siempre habrá cosas que mejorar. Más allá de lo abultado del marcador, la definición pudo ser mejor.

“Tal vez, se pueda pensar que nueve son suficientes, pero no, no, tenemos estimado que estos jugadores estén por encima de la exigencia y eso es tener el margen de error lo más pequeño posible, que la mayoría de opciones terminen en gol”, dijo el técnico Randall Azofeifa.

Agenda de la Sele sub-17

El próximo partido de los nacionales será el sábado 7 de febrero a las 2:00 p. m. contra la selección de Islas Vírgenes Británicas y cerrará la fase el martes ante Puerto Rico a las 2 p. m.