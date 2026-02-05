Deportes

Selección Sub-17 dio fuerte paso rumbo al Mundial con una goleada escandalosa

Selección sub-17 de Costa Rica se enrumba a un mundial en el que el camino pareciera estar despejado

EscucharEscuchar
Por Sergio Alvarado

La Selección sub-17 de Costa Rica dio este jueves un paso muy importante rumbo al Mundial de Catar 2026 tras golear de manera apabullante 9-0 a Islas Turcas y Caicos.

La Selección Sub-17 goleó 9-0 a Islas Turcas y Caicos
La Selección Sub-17 goleó 9-0 a Islas Turcas y Caicos (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)

Los jóvenes ticos jugaron a las 2 p. m. en una de las canchas del Complejo de la Fedefútbol, en San Rafael de Alajuela, sede en la que disputarán el boleto a la Copa del Mundo.

Los goles de la Tricolor fueron anotados por Santiago Quirós (2), Akenai Samuels (2), Ethan Barley (2), Jorshuad Pilarte, Paul González y Kyan McDonald.

LEA MÁS: Selección sub-17 se jugará pase al mundial sin un solo jugador del Saprissa

Un partido de una sola cara

El marcador lo dice todo, el partido tuvo una sola cara y, por lo visto, no parecería que la Sele tendrá problema alguno para ir a la cita planetaria, pues para conseguir el boleto solo debe ganar su grupo, en el que además están Islas Vírgenes Británicas y Puerto Rico.

Al igual que fue la eliminatoria anterior, el mundial ahora se realiza cada año y contará con 48 selecciones, lo que amplió en grande el panorama de clasificación.

LEA MÁS: Primo de Joel Campbell tuvo agridulce debut con el primer equipo de Alajuelense

La Selección Sub-17 goleó 9-0 a Islas Turcas y Caicos
Akenai Samuels anotó dos de los goles. (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)

Randall Azofeifa exige más pese a la goleada

Estamos contentos por dar ese primer paso que es importante; la lógica nos dice que con ganar los tres partidos estamos en el mundial y es la idea. Obviamente, siempre habrá cosas que mejorar. Más allá de lo abultado del marcador, la definición pudo ser mejor.

“Tal vez, se pueda pensar que nueve son suficientes, pero no, no, tenemos estimado que estos jugadores estén por encima de la exigencia y eso es tener el margen de error lo más pequeño posible, que la mayoría de opciones terminen en gol”, dijo el técnico Randall Azofeifa.

Agenda de la Sele sub-17

El próximo partido de los nacionales será el sábado 7 de febrero a las 2:00 p. m. contra la selección de Islas Vírgenes Británicas y cerrará la fase el martes ante Puerto Rico a las 2 p. m.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Selección Sub-17Selección Costa RicaMundial Sub-17 Catar 2026Randall Azofeifa
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.